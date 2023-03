40 ORE di musica no-stop a MENO DI 20 EURO: le cuffie bluetooth IMPERDIBILI

Ancora per poco gli auricolari eccezionali sono disponibili con uno sconto bomba del 60%

Finalmente potrete godervi tutta la musica che volete per quanto tempo volete con questi auricolari potenti e super economici. Fate in fretta e approfittate dell’offerta bomba di Amazon sulle Cuffie bluetooth marcate Ddidbi, ad oggi disponibili con uno sconto eccezionale del 60%.

Ancora per pochissimo potranno essere vostre a soli 19 euro, anziché 49 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Se ordinate subito il prodotto potrete sfruttare un ulteriore coupon di sconto del 20%: la promozione aggiuntiva è valida fino al prossimo 5 marzo, salvo esaurimento coupon disponibili, quindi non c’è tempo da perdere!

Cuffie bluetooth Ddidbi: massime prestazioni ad un prezzo piccolissimo

Le Cuffie bluetooth marcate Ddidbi garantiscono un suono eccezionale, un’autonomia elevata e il massimo comfort in ogni occasione.

Grazie ai driver avanzati rivestiti in titanio 13 MM, il suono risulta coinvolgente con bassi profondi, medi pastosi e alti nitidi. In particolare i bassi sono ulteriormente potenziati fino al 50% grazie all’esclusiva tecnologia proprietaria BassUp per offrire un campo sonoro ampio ed impeccabile. Inoltre ogni cuffietta ha due microfoni, uno per catturare la voce nel modo migliore e l’altro per ridurre il rumore ambientale esterno.

I dispositivi sono dotati della nuova versione del chip bluetooth 5.2 che permette una connessione veloce e stabile sia durante le chiamate che mentre si ascolta musica. Possono funzionare per 7-8 ore con una singola carica, mentre la scatola di ricarica può caricarle 4-5 volte estendendo la durata della batteria fino a 40 ore.

Indossarli sarà un piacere grazie al designa ergonomico e ai tappi per le orecchie disponibili in 3 taglie (S/M/L) per adattarsi alle diverse dimensioni del canale uditivo. In più pesano solo 0,14 once ciascuno e sono impermeabili, quindi possono essere utilizzati tranquillamente durante qualsiasi allenamento sportivo o attività all’aria aperta.

Correte su Amazon ad acquistare le Cuffie bluetooth marcate Ddidbi in offerta bomba: ad oggi sono disponibili con uno sconto eccezionale del 60%, quindi a soli 19 euro. La promozione è limitatissima quindi non c’è tempo da perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.