40 EURO IN MENO sul gioiellino PHILIPS che stira AUTOREGOLANDO LA TEMPERATURA

Finalmente non dovrete più organizzare il bucato, cambiare impostazioni o aspettare che il ferro si regoli!

D’ora in poi stirare qualsiasi capo sarà un gioco da ragazzi con questo gioiellino che regola automaticamente la temperatura in base al tessuto. Parliamo del Ferro da stiro con caldaia marcato Philips, adesso disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto pazzesco del 22%.

Il dispositivo preziosissimo in casa è acquistabile a soli 139 euro, quindi con un bel risparmio di 40 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, con consegna anche presso i punti di ritiro adibiti, e volendo è possibile effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out.

Ferro da stiro con caldaia Philips: massime prestazioni al minimo sforzo

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il Ferro da stiro con caldaia marcato Philips garantisce dei risultati ottimi senza il rischio di rovinare i capi d’abbigliamento.

Il dispositivo elimina facilmente le pieghe ostinate grazie al vapore continuo fino a 120 g al minuto. In più la tecnologia OptimalTEMP assicura che il ferro da stiro con caldaia non bruci più alcun tessuto stirabile, anche se lasciato appoggiato sui vestiti o sull’asse da stiro.

La caratteristica che lo rende davvero unico è l’assenza di qualsiasi impostazione da regolare: l’elettrodomestico stira tutto, dai jeans alla seta, autoregolando la temperatura in base al tessuto. Non dovrete quindi né organizzare il bucato, né cambiare impostazioni, né aspettare che il ferro si regoli.

Con questo modello Philips è possibile anche stirare in modo verticale e ridurre le pieghe dei vestiti sull’appendiabiti e sulle tende, senza dovere utilizzare l’asse da stiro. Inoltre il dispositivo è leggerissimo e ultra compatto, quindi lo si può facilmente riporre in qualsiasi mobile o angolo di casa.

Non fatevi scappare un’occasione così conveniente: ad oggi il Ferro da stiro con caldaia marcato Philips è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto pazzesco del 22%. Lo pagherete solo 139 euro, risparmiando ben 40 euro sul prezzo di listino, con spedizione gratuita inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.