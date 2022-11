4 prodotti smart ricondizionati: la scelta ECO che premia l’ambiente

Conosci i prodotti ricondizionati? Sono la risposta ecologica alle tue esigenze di tecnologia e risparmio. Scopri quante opzioni di scelta hai

Conosci i prodotti ricondizionati? Praticamente come nuovi nella maggior parte dei casi, sono la risposta ecologica alle tue esigenze di tecnologia e risparmio. Scopri quante opzioni di scelta hai con Amazon Renewed.

Le esigenze del nostro pianeta e anche quelle di mercato ed economiche stanno portando sempre più persone a scegliere i prodotti ricondizionati, anche conosciuti come “second-hand”. I prodotti di seconda mano garantiti Amazon Renewed, soprattutto quelli tecnologici, sono il compromesso perfetto fra necessità e riduzione dell’impatto ambientale. Un prodotto ricondizionato prolunga la sua vita e riduce i rifiuti elettronici e l’estrazione di materie prime. Vediamo di seguito alcune opzioni perfette per te.

Apple iPhone 11 Pro da 256GB

Il re degli smartphone nella sua versione Pro ad un prezzo incredibile: 570€ e la garanzia Climate Pledge Friendly di Amazon. Condizioni eccellenti e batteria pari al nuovo.

HP EliteBook con Intel Core i5

Un notebook perfetto per studiare e lavorare, con Windows 10 Pro: ricondizionato e in condizioni eccellenti, per sole 249€. Scoprilo visitando la pagina e te ne innamorerai.

Cuffie Sony con cancellazione del rumore

Queste cuffie Sony con cancellazione del rumore costano solamente 24,90€ e sono testate, pulite e garantite da Amazon nel loro funzionamento.

Garmin orologio per la corsa con GPS

L’orologio smart definitivo per tutti gli sportivi: Garmin Forerunner 45s è impermeabile, resistente, e monitora le tue condizioni di salute mentre fai sport per sole 99,45€.

Il mondo sta cambiando, e così l’approccio allo shopping: scegli di acquistare consapevolmente optando per i prodotti ricondizionati. Dagli smartphone ai PC, dagli smartwatch ai prodotti per la cucina, c’è davvero tutto ciò che desideri. Allunga la vita ad un dispositivo ancora funzionante, e risparmia la produzione e l’estrazione di nuovi materiali che impattano sulla salute del pianeta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.