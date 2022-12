4 monopattini elettrici sostenibili per tutte le tasche

Sono il regalo di Natale perfetto per chi ama la mobilità alternativa ed eco sostenibile: qui te ne proponiamo 4 tipologie, e persino una extra lusso.

Sono il regalo di Natale perfetto per chi ama la mobilità alternativa ed eco sostenibile: qui te ne proponiamo 4 tipologie, e persino una extra lusso per chi desidera togliersi un grande sfizio. Scopri di più.

Girare per la città è più facile e divertente con i monopattini elettrici, simbolo della mobilità alternativa e soprattutto della sostenibilità ambientale. Regalare un monopattino elettrico non significa soltanto fare un regalo capace di stupire realmente chi lo riceve, ma anche donare un oggetto che non impatta sul pianeta terra e che riduce l’inquinamento dettato dai mezzi di trasporto come auto, moto e autobus. Scopri 4 modelli, fra i quali uno anche extra lusso, che rispondono alle tue esigenze.

MONOPATTINO ELETTRICO JEEP SENTINEL

Leggero e compatto, con due freni indipendenti e frecce integrate, motore da 350 W e autonomia di 30km: il monopattino elettrico JEEP Sentinel è tuo a soli 429.99€.

MONOPATTINO ELETTRICO DUCATI PRO

Con frecce direzionali integrate, freno elettrico e freno a disco, motore 350 W e ruote da 10” per la massima stabilità in strada: tuo con il 27% di sconto a 474.99€.

MONOPATTINO ELETTRICO XIAOMI

30 km di autonomia e velocità fino a 25km/h per un supporto fino a 100kg, con display integrato e pneumatici antislittamento e ammortizzanti da 8,5 pollici: tuo a 500€ grazie al 6% di sconto.

MONOPATTINO ELETTRICO AUTOMOBILI LAMBORGHINI

Una vera e propria eccellenza della mobilità alternativa: Monopattino elettrico Alext, motore da 500 W, frecce direzionali, batteria 600Wh, peso massimo supportato da 120kg e ruote da 11” tubeless per un’aderenza in strada davvero straordinaria. Un motore potentissimo e massimo comfort a marchio LAMBORGHINI, per 1.299€ pagabili anche a rate con Amazon.

Non attendere oltre: i monopattini elettrici per tutte le tasche (più l’extra-lusso a marchio Lamborghini) sono perfetti per essere messi sotto l’albero di natale e per far felici parenti e amici con un regalo di assoluto pregio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.