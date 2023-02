Il kit degli attrezzi per friggitrici ad aria

Da oggi, la friggitrice avrà tutto ciò di cui ha bisogno, grazie al kit I-MOGOO, contenente ben 10 accessori per friggitrice ad aria

Uno degli strumenti per cucina più venduti, negli ultimi anni, è la friggitrice ad aria. Ma cosa sarebbe una friggitrice ad aria senza i suoi accessori? Ci ha pensato Amazon, infatti, che ha messo in offerta un pacchetto con 10 pezzi, uno con una funzione diversa dall’altro, e tutti pratici e molto utili. Il set di accessori per friggitrice ad aria lo trovi a soli 31,19€.

Uno sconto del 26%, su una gamma di accessori che ti aiuteranno nella preparazione delle tue ricette preferite. Il set contiene teglia per pizza, tortiera, tappetino in silicone, griglia multiuso (spiedini) supporto in metallo, tostapane, tortiera, pinze per alimenti, spazzola in silicone, clip per piatti Bish.

Set di accessori per friggitrice ad aria I-MOGOO

Tutti i materiali utilizzati nella produzione di questi accessori non sono tossici, sono privi di BPA. Sono perfetti per le tue gustose ricette, per sperimentare e divertirti in cucina, sia con il dolce che con il salato. Il bello della friggitrice ad aria è che non avrai bisogno di condimenti grassi per cucinare le tue pietanze, ed inoltre avrai un risparmio energetico notevole. Questo perché, differentemente dal classico forno elettrico, la friggitrice raggiunge subito la temperatura scelta, e non ha bisogno di essere preriscaldata.

Il kit I-MOGOO è universale, e si adatta perfettamente ad ogni marca di friggitrice sul mercato. Dalla pizza al barbecue, dalla torta agli spiedini, questo set di accessori ti stupirà già dai primi utilizzi. Da oggi, non avrai più scuse, perché potrai utilizzare la tua friggitrice ad aria per qualsiasi preparazione e ricetta, e scegliere di seguire un’alimentazione più sana ed equilibrata.

Corri su Amazon a scoprire tutte le caratteristiche di questo fantastico kit di accessori per friggitrice ad aria. L’offerta potrebbe terminare a breve, e sarebbe un vero peccato lasciartela sfuggire. Non starci ancora a pensare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.