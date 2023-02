3 prodotti per dire basta a bollette da brividi

I costi dell'energia sono un tema scottante, ma con dei piccoli accorgimenti, e con gli strumenti giusti, potrai ammortizzarli e risparmiare

Le bollette sono una nota dolente per ogni famiglia e, giorno dopo giorno, si tenta la corsa al risparmio, rinunciando a qualche ora alla TV, ad una piega in più, limitando i riscaldamenti. Da oggi, però, questo non sarà più un tuo problema, perché ti proporrò 3 trucchetti per fronteggiare i costi dell’energia, senza dover rinunciare ad avere un ambiente caldo e confortevole.

Stufa radiante a soffitto Blumfeldt

La stufa radiante a soffitto Blumfeldt ti permette di avere una fonte di calore ovunque tu voglia, all’aperto o all’esterno. Una delle peculiarità di questa stufa è il fatto di mandare calore direttamente sulla persona stessa. A differenza dei normali riscaldamenti, con cui il calore si disperde nell’aria, con questo prodotto sarà la persona o l’oggetto ad essere riscaldato. Inoltre, la luce rossa che sprigiona rende l’atmosfera ancora più accogliente e rilassante. Ma la nota più dolce è il prezzo, perché Amazon ti dà la possibilità di acquistarla, applicando un coupon del 25%, per risparmiare sul prezzo di partenza.

I due potenti elementi riscaldanti al carbonio, del riscaldatore radiante a infrarossi, offrono tre livelli di potenza, da 700, 1300 o 2000 watt, e presentano una buona efficienza energetica. Non dovrai più preoccuparti dei costi dell’energia, perché questa stufa a soffitto è facile da installare, in qualunque parte della casa, e sarà un’ottima alternativa ai classici riscaldamenti, che consumano di più e scaldano di meno.

Set di 2 pannelli isolanti per termosifoni

Un altro prodotto molto valido per tenere la tua casa calda, limitando i costi dell’energia, è l’installazione di pannelli isolanti per termosifoni. Su Amazon, trovi il set di 2 pannelli ad un prezzo davvero mini, al quale poter aggiungere un coupon del 5%, per avere un maggiore risparmio.

I pannelli sono di colore bianco, in modo da non stonare troppo con le pareti di casa e confondersi al meglio con i termosifoni. Il pannello è universale e adatto a tutti i tipi di termosifoni. Pratico e veloce da installare, grazie al kit per il fissaggio, compreso di rotolo di biadesivo da 5 metri. Questi pannelli fanno sì che il calore non venga disperso nella stanza ma che si mantenga, e la riscaldi più a lungo, in modo tale da ridurre l’uso dei riscaldamenti, senza rinunciare ad una temperatura confortevole, però.

Stufa elettrica bassa consumo Skyleo

Immagina di tornare a casa dopo una giornata fuori, in pieno inverno. Il tuo unico pensiero va ai riscaldamenti, al trovare un ambiente caldo e confortevole. Con la stufa elettrica a basso consumo Skyleo, ora puoi farlo. Ti basterà acquistarla su Amazon, approfittando ora del coupon del 20% messo a disposizione dal sito, per vedere la differenza e testarla di persona.

Con questo fantastico prodotto, non dovrai neanche preoccuparti dei costi dell’energia elettrica, perché è dotato di funzione ECO, che controlla automaticamente il riscaldamento in base alla temperatura impostata, consentendo di risparmiare. E’ una stufa pratica, da portare ovunque, e anche silenziosa, da poterla utilizzare durante la notte.

Non perdere il piacere di un ambiente riscaldato solo per il timore delle bollette da brividi, e scegli i prodotti giusti, quelli che sono dalla tua parte, dalla parte del consumatore, e che ti aiuteranno a risparmiare notevolmente, senza ricevere sgradevoli sorprese a fine mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.