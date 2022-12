200 EURO DI SCONTO sullo Smartwatch da donna top di gamma!

Oltre ad essere super funzionale, risulta elegante e di grande stile grazie al corpo in nanocristalli di ceramica e al quadrante in vetro zaffiro

Cercate uno smartwatch da regalare per Natale ad una vostra amica o collega che sia funzionale ed elegante allo stesso tempo? Su Amazon è disponibile un modello top di gamma ad un prezzo stracciato! Parliamo dello Smartwatch da donna HUAWEI WATCH GT 3 Pro in offerta speciale ancora per poco con uno sconto bomba del 33%.

L’articolo è acquistabile a soli 399,90 euro, quindi risparmiando ben 200 euro sul prezzo di base. È possibile effettuare il pagamento anche in comode rate in Cofidis al check-out e la consegna è prevista entro il 23 dicembre. Se volete velocizzare la spedizione vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, poi si rinnova automaticamente a 4,99 euro al mese.

Smartwatch da donna HUAWEI WATCH GT 3 Pro: le caratteristiche del modello top di gamma

Lo Smartwatch da donna HUAWEI WATCH GT 3 Pro risulta elegante e di grande stile con un corpo in nanocristalli di ceramica e il quadrante in vetro zaffiro che rende più precise le misurazioni del sensore ad alta precisione. È rifinito con lucidatura a polvere di diamante per ottenere una struttura completamente bianca e impeccabile. La corona rifinita in acciaio inossidabile integra un elegante pulsante in metallo colorato.

Oltre ad essere fine e alla moda, l’orologio è perfetto per l’attività fisica outdoor ed è dotato di più di 100 modalità di allenamento. In più risulta resistente all’acqua fino a 5 ATM quindi è possibile indossarlo senza preoccupazioni anche in immersioni in apnea fino a 30 metri di profondità.

È un compagno perfetto anche per monitorare lo stato di salute fisica di chi lo indossa. Tra le sue funzionalità c’è il monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca con avvisi in tempo reale e anche il monitoraggio automatico della saturazione di ossigeno nel sangue.

