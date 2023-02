2 TERA di memoria in più per tutti i tuoi file: su Amazon RISPARMI 130 EURO!

Ad oggi la SSD portatile marcata Samsung è acquistabile con uno sconto bomba del 41%

Se la memoria del vostro pc è stracolma di file e non avete più spazio a disposizione per poter continuare a lavorare ai vostri progetti, correte su Amazon e approfittate di questa super offerta! Ad oggi la SSD portatile marcata Samsung è disponibile con uno sconto eccezionale del 41%.

Potrete acquistare la memoria esterna super veloce a soli 189 euro, risparmiando così ben 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e il pagamento può essere effettuato anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più, per averla domani stesso a casa vostra, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Mai più senza memoria con la SSD portatile Samsung

La SSD portatile marcata Samsung vi permetterà di avere sempre con voi tutti i file di cui avete bisogno e di utilizzarli su qualsiasi dispositivo.

Questo modello da 2TB offre un’enormità di spazio in un’elegante struttura in gomma che consente di mantenere salda la presa sul pc. In più garantisce la massima velocità di trasferimento dati: con l’USB 3.2 Gen 2 e il PCle NVMe è possibile raggiungere velocità di lettura/scrittura sequenziali elevatissime per l’editing direttamente dal drive. La scocca in gomma con Dynamic Thermal Guard controlla contemporaneamente il calore consentendo di mantenere prestazioni costanti senza nessun rischio di surriscaldamento.

I due cavi USB in dotazione, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, consentono la connessione a PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV, console di gioco e così via. Inoltre la struttura della memoria, oltre ad essere impermeabile, ha una protezione aggiuntiva contro l’ingresso della polvere ed è in grado di resistere da cadute da altezze fino a 3 metri.

Il dispositivo è, quindi, un compagno ideale da portare in sicurezza dove volete per avere sempre a portata di mano tutti i vostri file. Approfittate dell’offertona Amazon: oggi la SSD portatile marcata Samsung è disponibile con uno sconto eccezionale del 41%, quindi con un bel risparmio di 130 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.