2 prodotti per una cucina eco-friendly

Stai dalla parte dell'ambiente ed arricchisci la tua cucina con prodotti eco-friendly come questi, acquistabili su Amazon ad un super prezzo

C’è sempre un’alternativa per chi ama la praticità ma vuole rispettare l’ambiente, e Amazon ti dà l’opportunità di approfittare di alcune offerte imperdibili proprio su prodotti green. Così, potrai arricchire la tua cucina con elementi ecosostenibili, che non inquinano, e che provengono da materiali di origine naturale, e trasformarla in una cucina eco-friendly.

Stoviglie di foglie di palma by BioZoyg

Prive di plastica, senza additivi chimici, e biodegradabili al 100%, le stoviglie di foglie di palma ti aspettano su Amazon, dove puoi risparmiare, applicando un coupon del 5%. Un prezzo davvero irrisorio per un prodotto di qualità e naturale.

Le ciotoline finger food alte 2 cm, tonde con un diametro di 10 cm sono perfette per antipasti, salse, dessert, stuzzichini. Il loro colore e il loro materiale ricercato, fa sì che queste stoviglie siano uniche nel loro genere.

Durante le tue cene in compagnia, durante un picnic, un barbecue con gli amici, queste stoviglie monouso sono perfette per ogni tipo di portata e, soprattutto, impediscono lo spreco e la diffusione di rifiuti plastici, inquinanti e tossici per l’ambiente.

Acquista le stoviglie in foglie di palma, e mangia con gusto, e vivi la tua cucina in stile eco-friendly.

Set di pulizia piatti 100% riciclabile e plastic- free

Il primo passo, per un ambiente più pulito ed ecosostenibile, compilo nel regno della casa. Acquista il set di pulizia piatti in legno, a soli 11,99€, su Amazon, e trasformerai la tua cucina in una cucina eco-friendly.

Le testine sono al 100% in fibre naturali, in borasso e agave sisalana provenienti dal Messico. Nel set, inoltre, è compresa anche una spugna biodegradabile in luffa e tre testine intercambiabili per le spatole.

I prodotti del set Agile Home and Garden sono tutti cruelty-free e plastic-free, e sono dalla parte dell’ambiente. Schierati anche dalla parte del green, e per la tua cucina, scegli elementi ecosostenibili, biodegradabili. Avrai un risultato impeccabile, ad un prezzo conveniente, e farai del bene al pianeta. Insomma, non prenderai due piccioni con una fava, ma ben tre.

Acquista il set di pulizia per piatti amico della terra, e risparmia con lo sconto Amazon.