GENIALE trovata Amazon per alleggerirti la VITA in casa

Problemi a monitorare il consumo di energia quando sei fuori casa? Ecco la soluzione: le prese smart e intelligenti che puoi controllare anche da remoto! Scopri di più su Amazon.

Immagina che, dopo una lunga giornata di lavoro e con tanta stanchezza alle spalle, ti siedi sul divano per rilassarti un po’ e… ti rendi conto di aver dimenticato la luce in cucina accesa! Sembra una questione da niente, ma quando si trova una posizione confortevole e con una giornata che si sta concludendo, anche i gesti più piccoli possono risultare pesanti come macigni. Con queste prese intelligenti WiFi ti basterà dire “Alexa, spegni la luce” e non dovrai preoccuparti di nulla!

La presa WLAN ANTELA può essere collegata ad Alexa o Google Assistant. Si applica a lampade da tavolo, ventilatori, macchine da caffè, quasi tutti gli elettrodomestici. Puoi controllare i tuoi elettrodomestici con un semplice comando vocale. Programma le prese intelligenti, apri o chiudi gli elettrodomestici quando necessario. Puoi anche impostare un timer per spegnere automaticamente il dispositivo. Queste funzioni evitano tempi di attesa non necessari e risparmiano energia.

Sicure e realizzate con materiale ignifugo

Le prese intelligenti sono certificate da CE, RoHS e in tessuto ignifugo Abs per garantire la sicurezza della tua famiglia. Tramite il tuo smartphone potrai controllare le prese con l’app “telecomando”, impostare timer e programmi, utilizzare il controllo vocale sia con Google Home Assistente che con Amazon Alexa e monitorare quanti kWh di elettricità consumi giornalmente. Potrai quindi controllare meglio la quantità di elettricità che consumo ogni giorno, e impegnarti a risparmiare energia proteggendo l’ambiente e il tuo portafoglio.

