2 GIOCHI IN OMAGGIO con il Visore Meta Quest 2, PAZZESCO su Amazon

Sconto reale per realtà...virtuale: Meta Quest 2 è il visore incredibilmente tecnologico scontato del 13% e persino con 2 giochi in omaggio!

Sconto reale per realtà…virtuale: Meta Quest 2 è il visore incredibilmente tecnologico che ti farà vivere avventure folli, oggi scontato del 13% e persino con 2 giochi in omaggio! Corri subito a scoprirlo su Amazon!

Meta Quest 2 è un visore VR All-In-One di ultima generazione con una memoria interna di 256 GB. Si tratta di un dispositivo adatto per chiunque sia appassionato di videogiochi e voglia immergersi completamente in un’esperienza di realtà virtuale. La prima cosa che colpisce di Meta Quest 2 è la sua capacità di offrire un’esperienza visiva sorprendente. Il dispositivo utilizza una tecnologia avanzata per fornire una risoluzione di 1832 x 1920 pixel per occhio e un’alta frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Questo significa che gli utenti possono godere di una qualità visiva cristallina, che rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

La memoria interna di 256 GB offre inoltre agli utenti la possibilità di conservare molti giochi e applicazioni, senza doversi preoccupare della mancanza di spazio. VR All-In-One è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon XR2 che garantisce prestazioni fluide e reattive, eliminando eventuali ritardi o interruzioni.

Potentissimo, sorprendente e oggi anche in sconto: non lasciartelo sfuggire anche con i suoi 2 giochi in omaggio!

Il visore VR All-In-One di Meta Quest 2 offre un’esperienza audio coinvolgente grazie ai suoi altoparlanti incorporati. Gli utenti possono anche collegare cuffie per un’esperienza audio ancora più immersiva. Non lasciarti sfuggire Meta Quest 2 con GOLF+ e Space Pirate Trainer DX inclusi, due giochi fantastici con i quali potrai divertirti per ore e ore sperimentando la qualità della realtà virtuale.

Ma ci stai ancora pensando? Meta Quest 2 è tuo a sole 479,99€ grazie al 13% di sconto dal prezzo di listino di 550€. Corri ad acquistarlo su Amazon e ottieni anche i 2 giochi gratuiti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.