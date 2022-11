2 Eco Show 5 al prezzo di 1: SUPER OFFERTA

Amazon ti mette a disposizione, ad un prezzo da urlo, il boundle formato da 2 di Eco Show 5 (2ª generazione) e 1 di Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27). Approfittando della super offerta, potrai avere una casa più smart a soli 73,98€, da un prezzo di partenza di 191,97€, andando a risparmiare, dunque, ben il 61%.

Inoltre, hai l’occasione di acquistare tutto il pacchetto, avendo un risparmio maggiore rispetto al costo dei singoli accessori, venduti separatamente, che andresti ad acquistare con una maggiorazione di 91,99€.

Amazon non pensa solo alla praticità, ma anche all’estetica, infatti ti permette di scegliere tra tre colori: antracite, bianco, e blu.

Risparmia e rendi la casa più smart con Eco Show 5

I dispositivi Eco Show offrono una modalità di risparmio energetico, che riduce in modo intelligente il consumo di energia quando non sono attivi, per ottimizzare il consumo di energia per tutta la durata del dispositivo. Ciò ti permette di sfruttare al meglio le funzioni del prodotto, senza sperperare energia inutilmente.

Alexa entrerà a far parte della tua vita, e sarà un’ottima alleata per i tuoi impegni, per i tuoi momenti di relax, ma anche per un aggiornamento veloce su meteo e notizie. Inoltre, grazie alla telecamera incorporata, con Alexa puoi tenere sotto controllo la tua casa, ovunque tu ti trovi. Con questo fantastico accessorio, puoi sentirti più vicino anche ad amici e parenti lontani da te, grazie alle videochiamate fatte con la telecamera da 2MP.

Eco Show 5 è anche progettato per tutelare la tua privacy. Disattiva microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante. Fai scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera.

Grazie alla funzione Amazon Photos, puoi rendere l’accessorio ancora più tuo, personalizzandolo con la cornice digitale che trasmette i tuoi ricordi sul rullino.

Ma approfitta ora del prezzo stracciato, e corri ad acquistare Eco Show 5 a soli 73,98€, per avere una casa intelligente e un risparmio energetico altrettanto smart. Oltre ai due Eco Show 5, riceverai anche la lampadina E27 ad elevata emissione luminosa, che offre una potente luce bianca calda, sufficientemente brillante per illuminare completamente qualsiasi stanza della tua casa. L’accessorio è controllabile direttamente con la funzionalità Bluetooth dal tuo smarphone attraverso l’App dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.