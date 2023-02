18 ORE di musica no-stop con questi Auricolari wireless: OFFERTA IN SCADENZA

Il coupon di sconto disponibile su Amazon è valido ancora per pochissimi giorni, approfittane il prima possibile

Stai cercando delle cuffiette wireless dalle alte prestazioni che, in base alle tue esigenze, possano azzerare completamente i rumori di sottofondo o far entrare i suoni circostanti per rimanere consapevole di ciò che accade attorno a te? Ecco quello che fa per te: sono gli Auricolari Creative Zen Air ad oggi in offerta speciale su Amazon applicando un coupon di sconto che ti farà risparmiare 20 euro.

Applicando la promozione potrai acquistarli a soli 39 euro, un prezzo piccolissimo per le preziose cuffiette che non ti abbandoneranno mai. La spedizione è gratuita ma affrettati: lo sconto è valido fino al 28 febbraio, salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Goditi tutta la musica che vuoi con gli Auricolari Creative Zen Air

Gli Auricolari Creative Zen Air sono eleganti, portatili e super leggeri grazie ad un peso di soli 46 grammi. Questo ti consentirà di portarli dove vuoi inserendoli comodamente in zaini, borse e persino nelle tasche dei jeans.

I dispositivi sono dotati di funzioni di controllo del rumore come la cancellazione attiva del rumore e la modalità ambiente, che consentono rispettivamente di bloccare i suoni provenienti dal mondo esterno oppure di farli entrare per rimanere consapevole di ciò che accade intorno.

Dispongono di Bluetooth 5.0 e di codec audio AAC di alta qualità, in modo da garantire uno streaming audio ininterrotto per l’intera giornata. In più hanno quattro microfoni per un miglior rilevamento della voce e una maggiore nitidezza delle chiamate.

Con pochi semplici tocchi è possibile controllare il volume, la riproduzione musicale, le chiamate e l’attivazione dell’assistente Siri o Google. L’autonomia di riproduzione musicale è elevatissima: arriva a 6 ore con una singola carica e fino a 18 ore in totale con una custodia completamente carica.

Oggi gli Auricolari Creative Zen Air sono disponibili in offerta speciale su Amazon applicando un coupon di sconto che ti farà risparmiare 20 euro. La promozione è valida ancora per pochi giorni, affrettati prima che vadano a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.