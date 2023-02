18 ore di musica no-stop con gli Auricolari bluetooth XIAOMI: oggi a soli 22 EURO

Le cuffiette di ultima generazione offrono un'autonomia elevata e delle prestazioni eccellenti: non fatevele scappare!

Godetevi tutta la musica che volete senza mai interruzioni e con una qualità del suono eccezionale con il top di gamma delle cuffiette wireless! Parliamo degli Auricolari bluetooth Xiaomi Redmi Buds, oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 25%.

I dispositivi di ultima generazione sono disponibili a soli 22 euro, un prezzo mini per le cuffiette di cui non potrete più fare a meno. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è limitata quindi approfittatene subito prima che gli articoli vadano a ruba!

Xiaomi Redmi Buds: autonomia elevata e prestazioni eccellenti

Gli Xiaomi Redmi Buds offrono una qualità audio costante ed impeccabile grazie al driver dinamico da 6 mm sapientemente messo a punto da Xiaomi Sound Lab.

Grazie al Bluetooth 5.2 la connessione è più stabile e veloce, il consumo energetico è minimo e non avrete mai più problemi improvvisi di interruzione. L’utilizzo è semplicissimo: dopo il primo abbinamento tra i Redmi Buds e il dispositivo non sarà necessario riconnetterli nuovamente in quanto gli auricolari riconoscono automaticamente lo smartphone.

La tecnologia Waterproof IP54 garantisce una protezione completa delle cuffiette da pioggia e vento: in questo modo potrete utilizzarle mentre fate jogging o in qualsiasi attività all’area aperta senza nessuna preoccupazione. La vestibilità è sicura e confortevole ed, in più, la struttura ergonomica permette ai dispositivi di adattarsi a orecchie di qualsiasi forma e grandezza.

L’autonomia degli auricolari è elevatissima: una singola carica permette di utilizzarli per 5 ore di fila, mentre se riposti nella custodia di carica hanno un’autonomia anche di 18 ore. Finalmente potrete ascoltare la vostra musica preferita per tutto il tempo che volete senza alcun pensiero!

Oggi gli Xiaomi Redmi Buds sono disponibili in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 25%, quindi a soli 22 euro. Non fateveli scappare!

