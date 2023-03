160 euro IN MENO su iPhone 14 Pro. SOLO su Amazon!

Acquista ora su Amazon un iPhone 14 Pro nuovo di zecca e risparmi ben 160 euro!

Stai pesando di cambiare cellulare e in fondo hai sempre desiderato avere un iPhone? Ecco questo è proprio il momento giusto per farti un meritato regalo. Abbiamo trovato un’offerta pazzesca che non puoi proprio lasciarti sfuggire, praticamente l’occasione della vita: iPhone 14 Pro ad un prezzo super. Solo per oggi se lo acquisti su Amazon lo paghi ben 160 euro in meno rispetto al prezzo che trovi su altri siti o in negozio.

iPhone 14 Pro, prezzo super e smartphone spettacolare!

Quello che abbiamo scovato per te ad un prezzo più che conveniente è un iPhone 14 Pro non solo stra funzionale e ultraveloce ma è anche unicamente elegante nella colorazione nero siderale che non ha eguali. Le prestazioni? Ovviamente fantastiche.

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici always-on con ProMotion.

Dynamic Island, un modo mai visto per interagire con iPhone.

Fotocamera principale da 48MP con una risoluzione fino a 4 volte più alta.

Modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Modalità Azione per riprese pazzesche stabili e senza sbalzi.

Rilevamento incidenti, una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi o sei in difficoltà.

E infine, ma non perché meno importante, una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 23 ore di riproduzione video.

Ci stai ancora pensando? Sbrigati l’offerta è limitata e lo sono anche i pezzi attualmente a disposizione. Acquista ora su Amazon un iPhone 14 Pro nuovo di zecca e risparmi ben 160 euro! Fallo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.