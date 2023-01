Casa nuova? Questo SET non può mancare nella tua cucina

Ti stai trasferendo in una casa nuova? Ecco il Set da 14 utensili da cucina in silicone che non possono mancare per i tuoi manicaretti. Scopri di più.

Ti stai trasferendo in una casa nuova oppure hai deciso di restaurare la tua vecchia cucina? Ecco il Set da 14 utensili da cucina in silicone che non possono mancare per i tuoi manicaretti. Scopri di più.

Spadellare, girare, mescolare, capovolgere, spostare, scolare… quante cose si fanno in cucina? Davvero tantissime, e per farle al meglio è necessario utilizzare gli strumenti giusti. Se hai acquistato casa da poco e non hai mai posseduto utensili da cucina, oppure se qualcuno che conosci ha preso da poco una cucina nuova… questo set con utensili in silicone, super performanti e resistenti, si rivelerà perfetto. 14 pezzi antiaderenti e resistenti al calore realizzati in silicone privo di BPA che non produce sostanze nocive e garantisce la salute di te e della tua famiglia.

Un acquisto intelligente e durevole, che ti costerà solamente 24.89€ e ti accompagnerà tutta la vita nelle tue avventure in cucina. Divertiti a preparare zuppe, torte, pasta, secondi di carne e pesce, verdure e tanto altro ancora avendo la certezza di poter contare su strumenti affidabili.

Lavabili in lavastoviglie

Il kit da 14 pezzi di colore nero comprende:

frullino per le uova

pennello

raschietto grande

raschietto piccolo

cucchiaio

pinza da cucina

paletta di drenaggio

trappola per polvere

spatola per burro

cucchiaio di drenaggio

pad per cucchiaio nero,

12 ganci a S

5 misurini

scatola portaoggetti

14 diversi utensili in silicone che offrono tutti gli strumenti per completare i tuoi piatti e rendere la cottura molto più semplice. Tutti gli strumenti sono lavabili senza problemi in lavastoviglie.

Ci stai ancora pensando? Spendi solamente 24.89€ per portarti a casa ben 14 pezzi utilissimi e necessari per alleggerire la tua vita in cucina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.