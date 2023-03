100€ REGALATE grazie alle offerte di primavera per SAMSUNG GALAXY WATCH5: scoprilo ora!

Negli ultimi anni, la connettività non è più solo un lusso ma è diventata una necessità, soprattutto quando si tratta di affrontare le sfide quotidiane con il meglio della tecnologia disponibile. Uno dei dispositivi che sta diventando sempre più popolare, sia per la connessione continua che per il monitoraggio della propria salute, è lo smartwatch.

Se sei alla ricerca del tuo primo smartwatch o desideri sostituire quello che già possiedi, Samsung Galaxy Watch5 Pro potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo. E il meglio è che, al momento, puoi acquistarlo su Amazon a un prezzo incredibile, risparmiando addirittura il 33%!

Una vera e propria bomba di tecnologia a un micro prezzo, mai visto prima d’ora così basso!

Il nuovo Samsung Galaxy Watch5 Pro è il tuo compagno di allenamento perfetto, compatibile con tutti i sistemi Android versione 8.0 e superiori, dotato di una capacità di 1,5GB RAM. Grazie alla nuovissima funzione Route Workout, potrai impostare percorsi di allenamento in formato GPX direttamente dal tuo smartphone all’orologio e sincronizzarli con la tua mappa di allenamento! La batteria di lunga durata, grazie alla tecnologia Galaxy Wearable, ti permette di utilizzare al massimo le potenzialità dello strumento. Il cardiofrequenzimetro monitora costantemente la tua frequenza cardiaca, sia durante l’allenamento che a riposo, tramite il sensore bioattivo Android Samsung 3 in 1. Inoltre, controlla anche la salute cardiovascolare e rileva eventuali pressioni sanguigne insolite.

Non perdere l’occasione di acquistare lo splendido Samsung Galaxy Watch5 Pro su Amazon a soli Euro 199€, approfittando di uno sconto incredibile del 33%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.