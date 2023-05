100€ IN MENO: Samsung Galaxy Buds Live, sconto ASSURDO su Amazon!

Samsung Galaxy Buds Live sono ora in offerta su Amazon a soli 69,99€, con un incredibile sconto del 59% e un risparmio di 100 euro!

Sei alla ricerca delle cuffie wireless perfette per goderti la tua musica preferita o le chiamate in tutta libertà? Abbiamo una notizia che ti interesserà: le Samsung Galaxy Buds Live sono ora in offerta su Amazon a soli 69,99€, con un incredibile sconto del 59% e un risparmio di 100 euro! Non lasciarti sfuggire questa occasione imperdibile per aggiornare il tuo dispositivo audio con la qualità e l’innovazione di Samsung.

Le Samsung Galaxy Buds Live sono caratterizzate da un design ergonomico e rivoluzionario che si adatta perfettamente al tuo orecchio, garantendo un comfort ottimale per un utilizzo prolungato. La loro tecnologia di cancellazione attiva del rumore ti permette di immergerti completamente nella tua musica preferita, eliminando i rumori di sottofondo indesiderati.

Le principali specifiche tecniche delle cuffie includono i driver AKG per una qualità del suono cristallina e coinvolgente, con bassi profondi e alti nitidi. Le Galaxy Buds Live offrono anche una durata della batteria fino a 6 ore con una singola carica, estendibile a 21 ore con l’utilizzo del case di ricarica compreso nella confezione. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica rapida, bastano solo 5 minuti di ricarica per ottenere un’ora di riproduzione.

Queste cuffie wireless sono inoltre dotate di tre microfoni per chiamate cristalline, un’accoppiamento facile con dispositivi compatibili tramite Bluetooth 5.0 e la funzione Bixby Voice Wake-up per un controllo vocale rapido e intuitivo. Sono anche resistenti all’acqua, grazie alla certificazione IPX2, per assicurarti una maggiore tranquillità durante l’uso in situazioni di umidità.

Approfitta dell’offerta imperdibile delle Samsung Galaxy Buds Live a soli 69,99€ e scopri l’esperienza audio che ti aspetta. Ricorda, l’offerta è limitata e potrebbe terminare presto. Aggiungi le Samsung Galaxy Buds Live al tuo carrello e immergiti in un’esperienza audio senza precedenti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.