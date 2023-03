100€ DI SCONTO sul Motorola Moto Edge 30 Fusion: POCHI PEZZI RIMASTI

Uno sconto da capogiro sul Motorola Moto Edge Fusion 30, solo su Amazon: risparmia 100€, e fai subito il tuo ordine

Non perdere la straordinaria offerta Amazon: 100€ in meno sul Motorola Moto Edge Fusion 30. Potrai acquistarlo a soli 579,90€, ma affrettati, perché i pezzi rimasti disponibili sono davvero pochi.

Approfitta ora dello sconto del 15%, e della spedizione gratuita. Se ti iscrivi a Prime, poi, la consegna sarà più rapida. Amazon ti dà anche la possibilità di pagare a rate il prodotto. Approfitta subito di tutti questi vantaggi, e fai il tuo ordine.

Motorola Moto Edge 30 Fusion + auricolari, ad un prezzo davvero super

Passa a foto professionali, e cattura ogni dettaglio, sia da vicino che da lontano, con la tripla fotocamera da 50 MP, con ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel. Tutte queste funzioni rendono il tuo smartphone una vera e propria macchina da guerra in fatto di scatti.

Il display Curved OLED da 6,5″ è ideale per guardare i tuoi contenuti. La connettività 5G lo rende ultra veloce, per scaricare tutto ciò che ti è utile, in pochi istanti.

La batteria ha una lunga autonomia e, in soli 15 minuti, otterrai oltre il 50% della carica. Per non parlare poi dell’estetica di questo smartphone: contorni lisci, color viva magenta, delicato ed elegante.

Il Motorola Moto Edge Fusion 30 ha una memoria da 128 GB, il che ti consente di conservare tutti i tuoi contenuti multimediali, e i file, in totale sicurezza. Oltre allo smartphone, a questo prezzo imbattibile, riceverai anche dei fantastici auricolari, da collegare al tuo dispositivo, per ascoltare i tuoi brani preferiti.

Affrettati, e porta a casa il Motorola Moto Edge Fusion 30, scontato del 15%. Sono rimaste poche scorte, quindi devi fare in fretta. Approfitta della consegna gratuita e rapida, grazie all’iscrizione a Prime, e scegli pure di pagare in comode rate mensili, se preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.