100 euro IN MENO per lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, solo su Amazon!

E se ti dicessi che puoi acquistare un buonissimo smartphone risparmiando ben 100 euro? Hai capito bene, oggi puoi acquistare su Amazon lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro e grazie allo sconto del 26% pagarlo ben 100 euro in meno rispetto all’attuale costo di mercato.Xiaomi Redmi Note 11 Pro: tripla fotocamera, display Full HD e batteria […]

E se ti dicessi che puoi acquistare un buonissimo smartphone risparmiando ben 100 euro? Hai capito bene, oggi puoi acquistare su Amazon lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro e grazie allo sconto del 26% pagarlo ben 100 euro in meno rispetto all’attuale costo di mercato.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro: tripla fotocamera, display Full HD e batteria da 5.000 mAh!

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro è dotato di una configurazione a tripla fotocamera posteriore, per offrirti un’esperienza fotografica eccezionale senza compromessi. La sua fotocamera principale da 108 MP cattura immagini straordinarie con colori vivaci; una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP estende la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; un obiettivo macro da 2 MP che cattura i minimi dettagli da vicino.

A caratterizzare la parte anteriore del telefono c’è una fotocamera frontale da 16 MP in grado di catturare se stessi chiari e naturali. La fotocamera principale da 108 MP di livello professionale utilizza il sensore Samsung HM2 con un sensore di grandi dimensioni a 1/1,52 pollici e supporta la tecnologia di binning dei pixel 9 in 1 e un doppio ISO nativo per fornire immagini incredibili in tutte le condizioni di illuminazione, con risultati spettacolari soprattutto in penombra.

Redmi Note 11 Pro 5G è poi dotato di ricarica turbo di punta da 67 W che consente di caricare oltre la metà della sua batteria ad alta capacità da 5.000 mAh in soli 15 minuti. Con un ampio display Full HD+ AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz, Redmi Note 11 Pro 5G migliora l’esperienza dello schermo con una risposta scorrevole e transizioni prive di ritardi. Il bellissimo display è racchiuso in un corpo con un design alla moda a bordo piatto. Inoltre, con i doppi altoparlanti super lineari situati nella parte superiore e inferiore del telefono questo Redmi Note 11 Pro 5G offre un suono stereo coinvolgente per giocare o guardare video.

Approfitta dello sconto interessante per risparmiare ben 100 euro e acquista ora su Amazon lo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.