Oceani: 2019 anno più caldo di sempre anche per il mare

Il 2019 è stato l'anno più caldo di sempre anche per gli oceani, colpa del riscaldamento globale secondo uno studio internazionale.

Il 2019 è stato l’anno più caldo di sempre anche per gli oceani. Non soltanto l’Europa e l’Australia hanno registrato lo scorso anno le temperature più alte di sempre, anche il mare ha pagato dazio dal punto di vista del riscaldamento globale. Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Advances in Atmospher Sciences, la massa d’acqua oceanica si sarebbe riscaldata tanto da arrivare a +0,075 gradi centigradi rispetto alla media del periodo 1981-2010.

Secondo quanto affermato dagli scienziati tale innalzamento di calore avrebbe richiesto l’assorbimento, da parte dell’oceano, di circa 228 triliardi di joule: il calore assorbito negli ultimi 25 anni a causa del riscaldamento globale risulterebbe equivalente a 3,6 miliardi di bombe di potenza pari a quella di Hiroshima.

Ha spiegato Cheng Lijing, professore associato presso l’Istituto di fisica atmosferica dell’Accademia cinese delle Scienze nonché autore principale dello studio: