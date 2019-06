Nuova Peugeot 2008: in arrivo anche la versione elettrica

Peugeot rinnova il suo SUV compatto 2008 che adesso dispone anche di una versione elettrica con un'autonomia di 360 Km.

Peugeot ha tolto i veli sul suo nuovo SUV compatto 2008 che oltre a rinnovarsi, debutta in un’inedita versione elettrica. La nuova Peugeot 2008 poggia sulla piattaforma modulare CMP che è già utilizzata anche per la Peugeot 208 che a sua volta dispone di una versione elettrica. Piattaforma che nasce quindi per poter integrare sotto il pianale un pacco batteria. Per quanto riguarda il design la casa francese lo definisce come “scultoreo e innovativo”.

Peugeot sottolinea che le proporzioni generali sono quelle tipiche di un vero SUV, grazie ad un parabrezza che sovrasta un cofano orizzontale con calandra molto verticale ed una carrozzeria molto tonica e con fiancate molto scolpite. In particolare il frontale è valorizzato da una calandra molto “importante”, da un cofano scolpito da diverse nervature e dalle luci diurne a LED. Uno stile deciso che si nota anche a livello di fiancate, squadrate e ben scolpite. Il posteriore si caratterizza invece per essere muscoloso, con una linea di cintura della carrozzeria alta. La variante elettrica si differenzia per alcuni piccoli dettagli come la scritta e-2008 e per la griglia anteriore in cui i listelli sono verniciati con il colore della carrozzeria.

Nuovi sono anche gli interni che fanno un importante salto in avanti soprattutto dal punto di vista della qualità. Spicca in particolare il nuovo Peugeot i-Cockpit 3D, che offre uno schermo digitale e un sistema info-telematico con display sino a 10 pollici.

La vera novità è però il debutto della Peugeot e-2008, con un powertrain sostanzialmente identico a quello della variante elettrica della Peugeot 208. Questa auto elettrica dispone di un motore da 136 CV con 260 Nm di coppia massima. Il pacco batteria dispone di una capacità di 50 kWh ed è in grado di offrire 360 Km di autonomia secondo il ciclo di omologazione WLTP. Questo SUV compatto elettrico dispone della ricarica rapida in corrente continua (DC) che permette di raggiungere l’80% della capacità della batteria in appena 30 minuti.

Attraverso il cambio, le persone potranno variare il livello di recupero dell’energia. La Peugeot e-2008 è anche un’auto connessa. Lo stato della ricarica potrà essere monitorato attraverso l’app. Ovviamente presenti tutti i più importanti sistemi di ausilio alla guida come il mantenimento di corsia, il cruise control adattivo, il Park Assist, la frenata automatica ed altro. Arriverà a fine anno anche con motorizzazioni diesel e benzina.