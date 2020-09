Nuova Hyundai Tucson, anche in versione ibrida e plug-in

Presentata oggi la nuova Hyundai Tucson, SUV del segmento C che sarà disponibile anche nelle versioni ibrida, mild-hybrid e plug-in.

Svelata oggi la nuova Hyundai Tucson. Il SUV di segmento C è pronto a rilanciare il marchio coreano anche sul fronte delle vetture ibride. Come annunciato dalla casa automobilistica di Seul saranno presenti tre diverse motorizzazioni a ridotto impatto ambientale: ibrida, mild-hybrid e plug-in 48V.

Con Tucson la casa coreana punta a offrire la più ricca gamma di motori elettrificati per il segmento SUV. I nuovi arrivi vanno a integrare le offerte rappresentate da Kona (Hybrid ed Electric), NEXO (seconda generazione di veicoli Hyundai a idrogeno) e Santa Fe (Hybrid e Plug-in Hybrid). Michael Cole, presidente e CEO di Hyundai Motor Europe:

Hyundai è il brand con la più diversificata gamma di powertrain elettrificati, con soluzioni mild-hybrid, ibride, ibride plug-in, elettriche e persino fuel cell. Con l’introduzione di Nuova Tucson era importante potenziare l’elettrificazione del SUV Hyundai più venduto al mondo. Questo lancio segna un altro importante traguardo per il brand, che offre ora versioni elettrificate su tutta la gamma SUV. Con il suo design rivoluzionario e powertrain all’avanguardia, Tucson rimarrà un prodotto chiave per Hyundai in Europa.