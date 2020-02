Nonno Nanni lancia stracchino con incarto biodegradabile

Nonno Nanni annuncia un nuovo packaging sostenibile che sarà biodegradabile e compostabile.

Nonno Nanni punta sulla sostenibilità e lo fa adottando un nuovo incarto biodegradabile e compostabile. Ad annunciarlo è la stessa azienda, che adotterà il nuovo “packaging” sul suo stracchino da 100 grammi. I materiali utilizzati per la produzione delle nuove confezioni provengono dagli scarti della lavorazione di prodotti agricoli.

Il nuovo incarto potrà essere smaltito come l’organico dai consumatori e avviato verso i sistemi di compostaggio industriale. Ha dichiarato Silvia Lazzarin, socio amministratore di Nonno Nanni:

L’introduzione del packaging compostabile rappresenta un’altra tappa importante di un percorso ”green oriented” che come Azienda abbiamo intrapreso già da diversi anni. Dalle materie prime, passando per gli impianti produttivi e la logistica, sono molte le azioni concrete che abbiamo implementato per dimostrare il nostro impegno verso l’ambiente.