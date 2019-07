Noci, mandorle e nocciole aumentano il desiderio sessuale maschile

Fonte immagine: Pixabay

Frutta secca alleata del desiderio sessuale secondo uno studio spagnolo condotto su 83 uomini non affetti da disfunzione erettile.

Parliamo di: Rimedi naturali

Noci, mandorle e nocciole sarebbero delle perfette alleate del desiderio sessuale. Perlomeno di quello maschile. È quanto emerge da uno studio spagnolo, pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients e supportato dall’International Nut and Dried Fruit Council (Inc). La ricerca si è posta l’obiettivo di evidenziare come una dieta ‘arricchita’ dal consumo di grammi di frutta secca col guscio possa portare a un significativo miglioramento del desiderio sessuale in persone che non presentano di disfunzione erettile.

Condotto nell’arco di 14 settimane il trial ha coinvolto 83 uomini, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, non affetti da questa patologia. Poco più della metà dei partecipanti ha seguito una dieta in stile occidentale integrata con 60 grammi di frutta secca col guscio al naturale: 30 grammi di noci, 15 grammi di mandorle, 15 grammi di nocciole. La parte restante ha operato come gruppo di controllo, seguendo la stessa dieta, ma senza consumare frutta secca.

Al termine del periodo di osservazione gli studiosi hanno quindi misurato in tutti i partecipanti i livelli di monossido di azoto e di E-selectina, due marcatori della funzione endoteliale erettile. I volontari sono stati sottoposti anche a un questionario di autovalutazione.

Dai risultati di quest’ultimo è emerso un “significativo incremento del desiderio sessuale” nel gruppo la cui dieta era stata supportata dal consumo di frutta secca col guscio. Secondo i ricercatori la scoperta pone le basi per ulteriori approfondimenti per confermare questi risultati e chiarire i possibili meccanismi implicati in questi benefici.