Nissan LEAF si aggiudica le cinque stelle Green NCAP

La Nissan LEAF ottiene le prestigiose cinque stelle Green NCAP del consorzio europeo indipendente Euro NCAP grazie alla sua propulsione elettrica.

La Nissan LEAF ha conquistato le ambite cinque stelle Green NCAP. A permettere di ottenere questo importante riconoscimento del consorzio europeo indipendente Euro NCAP, le caratteristiche di innovazione e sostenibilità dell’auto elettrica giapponese. Più nello specifico Nissan LEAF è riuscita a strappare un punteggio di 8,5 su 10 nei test sull’efficienza energetica. Test che hanno mostrato performance eccellenti in tutti i casi d’uso, sia con basse che con alte temperature e in scenari critici come nella guida in autostrada.

Pieno punteggio, 10 su 10, nel test “Clean Air” per il fatto di essere un’auto a zero emissioni. Un risultato importante che conferma il grande lavoro portato avanti da Nissan su questa auto elettrica, che ha saputo conquistare le persone visto che è tra le più vendute in assoluto.

Green NCAP nasce per promuovere lo sviluppo di auto ecologiche, efficienti ed ad impatto ambientale zero. Test che classifica le autovetture in base a precisi e rigidi standard. Obiettivo finale quello di migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’utilizzo delle risorse.

La Nissan LEAF è proposta oggi in due versioni, una con pacco batteria da 40 kWh ed una con pacco batteria da 62 kWh. La prima è adatta maggiormente agli spostamenti a breve e medio raggio. La seconda, invece, anche ai viaggi a lungo raggio. Il tutto, sempre, ad impatto zero e nel massimo comfort che solo le auto elettriche sanno offrire. Helen Perry, Direttore Veicoli Elettrici di Nissan Europa, commenta così questo importante risultato: