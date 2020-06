Nissan lancia una guida pratica per chi guida un’auto elettrica

Fonte immagine: Nissan

Nissan ha diffuso una guida per l'automobilista elettrico, per ottenere di più dalla propria vettura e avere consigli utili su ricarica e altro ancora.

Nissan lancia la Guida per l’automobilista elettrico. Con la riapertura dei confini la casa automobilistica giapponese ha deciso di diffondere alcuni consigli utili e buone pratiche per chi guida un’auto elettrica. Si tratta di indicazioni rivolte sia alla gestione quotidiana della propria vettura che al comportamento da tenere quando si utilizzano ad esempio i punti di ricarica.

Nella Guida Nissan per l’automobilista elettrico diversi consigli per sfruttare al meglio la propria auto elettrica. Per chi invece non ne possiede una, il “libretto di istruzioni” della casa auto di Nishi-ku può rappresentare un modo per scoprire qualcosa in più su tali veicoli. Ha dichiarato Brice Fabry, Zero Emission & Ecosystem Manager di Nissan Europe:

L’esperienza di guida elettrica è in costante evoluzione, di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie, perciò in alcuni casi le regole stradali consolidate potrebbero non essere più compatibili con le abitudini dei proprietari di veicoli elettrici. L’atteggiamento nei confronti della mobilità sta cambiando rapidamente. A fronte della crescente diffusione della mobilità elettrica e della necessità di aiutarsi a vicenda, è fondamentale rendere l’esperienza di guida piacevole e confortevole per tutti.

Guida Nissan per l’automobilista elettrico

Di seguito i 9 punti della Guida Nissan per l’automobilista elettrico: