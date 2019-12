Nikola Tre, il camion elettrico di Iveco e Nikola Motor

Nikola Tre è un camion elettrico nato dalla joint venture tra Iveco e Nikola Motor: arriverà nel 2021.

Nikola Tre è un prototipo di camion totalmente elettrico nato dal risultato di una joint venture tra Iveco e Nikola Motor. La presentazione è avventa a Torino anche a rimarcare il fatto che questo camion elettrico è stato concepito per il mercato europeo. Il progetto, in realtà, non è tutto nuovo. Nikola Tre è sostanzialmente il già noto modello Iveco S-Way dotato della tecnologia della startup americana soprattutto per quanto riguarda il powertrain.

La commercializzazione è prevista nel 2021 e nel 2023 arriverà anche una variante dotata di alimentazione a celle combustibile. La parte più interessante di questo progetto è sicuramente il powertrain. Il motore elettrico sarà in grado di erogare una potenza massima di ben 480 kW continui. Davvero impressionante invece la coppia massima, che può raggiungere addirittura il valore di picco di 2.700 Nm. Valori di potenza e di coppia necessari a spingere una massa sicuramente importante visto che si sta parlando di camion. Buone anche le prestazioni, molto simili a quelle di un tradizionale camion diesel. La velocità massima in piano raggiunge i 121 km/h. Con una pendenza del 6% il camion può viaggiare sino a 56 Km/h.

Nikola Tre sarà proposto con un sistema di batterie modulari. La capacità massima può raggiungere i 720 kWh. Il camion elettrico potrà così disporre di un’autonomia da 500 a 1.200 Km in base alla configurazione scelta. La ricarica sarà ovviamente importantissima visto il target del veicolo. Nikola Tre sarà in grado di gestire una potenza di ricarica in corrente continua sino a 350kW. Dunque, in circa 120 minuti si dovrebbe riuscire a fare il pieno di elettroni.

Nikola Tre disporrà anche di tanta tecnologia a bordo grazie al sistema infotelematico di Nikola Motor. Dal cockpit si potranno gestire molte funzionalità del camion oltre a disporre di sistemi di navigazione e di intrattenimento. La vendita sarà gestita dalla rete commerciale europea di Iveco.