Neil Patrick Harris, quarantena meno stressante grazie ai suoi cani

Neil Patrick Harris e il marito David Burtka ringraziano Gidget e Spike, adottati dal canile, perché rendono meno stressante la quarantena.

Come ha rivelato lo stesso Neil Patrick Harris, attraverso un’intervista rilasciata alla rivista People, aver adottato due cagnolini è stata la scelta migliore della loro vita. La presenza dei due quadrupedi ha concretizzato il concetto di amore incondizionato e sta rendendo maggiormente piacevole la quarantena da Covid-19. Gidget e Spike sono diventate le vere star di casa Harris-Burtka da quando hanno felicemente lasciato il canile per approdare nella lussuosa villa della coppia.

I due vivono con i figli gemelli di 10 anni Harper e Gideon, e passano molto più tempo tutti insieme dedicandosi alle passeggiate insieme ai due cuccioloni. Un momento di qualità che li ha portati a riflette sull’importanza delle uscite per far sgambare i cani, e della piacevole interazione che ne deriva ampliando il dialogo familiare. I due meticci ancora cuccioli sono stati adottati separatamente presso la North Shore Animal League, ma in beve tempo hanno letteralmente conquistato i cuori di tutta la famiglia.

Due piccole star a quattro zampe

I due cagnolini hanno letteralmente rapito il cuore di tutti i membri della famiglia, nonostante possiedano caratteri e atteggiamenti differenti. Gidget ama saltare, ballare e rotolare mentre Spike è più placido, ma dedica maggiore attenzione ai tappeti di casa dove spesso lascia qualche ricordino. I due cagnolini possiedono due profili Instagram ufficiali e passano tutto il tempo insieme, come se fossero fratelli.

Nonostante i ricordini lasciati un po’ ovunque la famiglia è completamente entusiasta di questa doppia adozione, estasiata dalla loro presenza che sta rendendo meno stressante la quarantena casalinga imposta dal lockdown. In grado di vivacizzare le giornate di tutti grazie all’amore che adorano elargire a tutti i presenti. L’aver salvato i due cuccioli dal canile è sicuramente un gesto lodevole e di grande esempio per molti fan che seguono la coppia e che stimano l’altruismo dimostrato.

