Nati due cuccioli di ghepardo in vitro: unica speranza per salvare la specie

Fonte immagine: Istock

Nello zoo di Columbus in Ohio due cuccioli di ghepardo sono nati da una fecondazione in vitro, ridando così speranza alla specie.

Parliamo di: Animali esotici

Un’ottima notizia arriva dallo zoo di Columbus dove sono nati i primi due cuccioli di ghepardo, creati grazie alla fecondazione in vitro e al trasferimento degli embrioni in una madre surrogata. Sono un maschio e una femmina e apparentemente stanno molto bene.

La madre surrogata è stata scelta molto giovane per permetterle di portare a termine il progetto. Negli ultimi 50 anni il numero dei ghepardi è sceso drasticamente e oggi si contano solo 7.500 esemplari in libertà. Questo esperimento potrebbe essere il primo passo per salvare la specie dall’estinzione.