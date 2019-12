Natale Reggaeton: RDS lancia il brano a difesa dell’ambiente

RDS lancia il brano Natale Reggaeton per sensibilizzare gli ascoltatori verso i cambiamenti climatici e per sostenere la piantumazione di nuovi alberi.

RDS si tinge di Green e lancio il brano Natale Reggaeton a sostegno dell’ambiente. La popolare emittente radiofonica si è posta un duplice obiettivo: da un lato quello di sensibilizzare i propri fan sulle principali tematiche ambientali e climatiche, dall’altro la necessità di agire in maniera concreta a sostegno del territorio italiano.

Un brano natalizio dal ritmo tipicamente estivo, questo il controsenso scelto da RDS per sottolineare come i cambiamenti climatici impongano una rapida inversione di rotta rispetto a quelle che sono le attuali abitudini. A “Natale Reggaeton” hanno partecipato tutti i conduttori che fanno parte della RDS Christmas Band, con Baz (Marco Bazzoni di Tutti Pazzi per RDS) in prima fila.

La canzone è stata prodotta anche per sostenere il progetto Piantando.it, una startup nata quest’anno e che punta ad avvicinare persone e progetti di valore sia in Italia che nel resto del mondo. Come hanno sottolineato gli ideatori del brano, Natale Reggaeton è:

Un pezzo estivo che parla del Natale vuole essere un segnale forte per richiamare l’opinione pubblica su un argomento troppo urgente, ormai, per essere ignorato, soprattutto dalle nuove generazioni. Un progetto concreto che, da un lato, vede la produzione musicale di un brano, in cui tutti i conduttori di RDS daranno il loro contributo creativo, che sarà distribuito in partnership con la società New Team Music di Franco Micalizzi, in modo da massimizzare il risultato e piantare quanti più alberi possibili; dall’altro lato vede, invece, l’impegno di RDS di piantumare 2.000 alberi destinati ad un progetto di agroforestazione in Italia, e nello specifico in Veneto, ancor prima che inizi la raccolta fondi.

Il brano è scaricabile a 99 centesimi sulle principali piattaforme digitali e su https://www.rds.it/scopri/magazine/rds-consiglia/natale-reggaeton-scarica-la-canzone-di-natale-di-rds-che-aiuta-lambiente. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di alberi pronti per essere piantati.