Natale 2019: 5 consigli per una tavola sostenibile

Fonte immagine: Foto di Jill Wellington da Pixabay

Che sia la Vigilia o il Pranzo di Natale il pasto principale delle festività natalizie può nascondere insidie per l'ambiente: alcuni consigli per evitarle.

Parliamo di: Natale 2019

Natale è ormai alle porte. Tra poco più di una settimana sarà il tempo di cenoni e pranzi in famiglia o con gli amici, spesso occasione per sedersi a tavola tutti insieme e gustare saporiti piatti preparati in casa. Un breve ritorno alla tradizione per alcuni, l’opportunità di regalarsi qualcosa di piacevole e atteso per altri. Da non dimenticare però di tenere a mente alcune regole per rendere queste festività natalizie un po’ più amiche dell’ambiente.

In questa direzione vanno i consigli che Greenpeace ha deciso di inviare a tutti coloro che si apprestano a preparare il cenone della Vigilia o il pranzo di Natale. Un insieme di 5 raccomandazioni per rendere i propri eventi più sostenibili per la Terra. Si parte da una corretta scelta degli alimenti, passando poi per l’utilizzo di prodotti non usa e getta.

Come spiegato dall’associazione, scegliere gli alimenti giusti non è soltanto una questione di prodotti biologici o non bio, ma anche di provenienza e di emissioni di CO2. Di seguito i 5 consigli di Greenpeace per il prossimo Natale: