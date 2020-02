Nasce la Greta Thunberg Foundation, sosterrà le lotte per il clima

La giovane attivista svedese ha fondato la Greta Thunberg Foundation, per la promozione della sostenibilità ambientale e sociale, e della salute mentale.

È nata la Greta Thunberg Foundation. A fondarla la stessa Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, nativa di Stoccolma. A finanziare la creazione di questa fondazione il premio in denaro ricevuto con in conferimento a Greta del Right Livelihood Award, definiti comunemente i “Nobel alternativi”.

Il premio di 1 milione di corone svedesi (circa 102mila euro) ricevuto da Greta Thunberg con Right Livelihood 2019 servirà, ha affermato la giovane ambientalista, per la promozione della “sostenibilità ecologica e sociale, e la salute mentale”. Ha commentato Ole von Uexkull, direttore della Right Livelihood Award Foundation di Stoccolma, istituto che assegna ogni anno i Nobel alternativi: