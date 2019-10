MUV, nuova app che premia il muoversi green a Roma

Fonte immagine: Foto di Jan Vašek da Pixabay

Arriva a Roma l'app MUV, che premia chi sceglie di muoversi per la città utilizzando bicicletta, mezzi pubblici o andando a piedi.

Parliamo di: Mobilità Sostenibile

Una nuova app che premia chi sceglie la mobilità sostenibile a Roma. Si tratta di MUV, Mobility Urban Values, gestito per la città capitolina dal DASIC (Digital Administration and Social Innovation Center) della Link Campus University. Finanziato all’interno del programma UE Horizon 2020, permette agli utenti di partecipare a uno schema di gioco con tanto di avatar personalizzato.

All’interno del gioco MUV premia con determinati punteggi chi compie i propri percorsi utilizzando la mobilità sostenibile: mezzi pubblici, bicicletta o andando a piedi. Grazie alla creazione di un community si punta a sostenere i legislatori con dati relativi alle reali abitudini dei romani in termini di spostamenti urbani. Ha dichiarato Valentina Volpi, responsabile del progetto MUV a Roma:

Dai dati raccolti abbiamo potuto constatare che i MUVers romani sono dei grandi camminatori. Rispetto ad autobus e biciclette il numero di tratte percorse a piedi è nettamente superiore.

Ha aggiunto Antonio Opromolla, co-gestore del progetto presso il DASIC:

È noto però che Roma abbia una nutrita comunità di ciclisti molto attivi e partecipi ed è probabilmente a loro che dovremo guardare in futuro per ampliare la community di MUV e far sì che sempre più persone scelgano di muoversi in modo sostenibile, e perché no, divertendosi grazie a MUV.

L’esperimento romano non è però il solo. Altre città in Europa stanno utilizzando MUV: Sosnnowiec, Katowice, Chent, Cagliari, Šabac, Amsterdam, Fundão, Ostend, Teresina, Gliwice, Palermo, Munich, Barcelona, Helsinki e Milano. Queste 16 località si contendono, fino all’8 dicembre, il titolo di “città più sostenibile”. Partecipare è semplice, basta installare l’applicazione (disponibile su Play Store e App Store) e iniziare a muoversi a piedi, in bicicletta o a bordo di metropolitana o bus.