Mustang Mach-E: il nuovo SUV elettrico di Ford

Mustang Mach-E è il nome che Ford ha ufficialmente scelto per il suo nuovo SUV elettrico che sarà presentato tra pochi giorni.

Ford ha svelato ufficialmente il nome del suo prossimo SUV elettrico, che verrà presentato ufficialmente tra pochi giorni. Il prossimo 18 novembre, durante un evento dedicato a Los Angeles che verrà trasmesso in streaming su YouTube, Facebook e Twitter. Il nome scelto dalla casa dell’Ovale Blu è Mustang Mach-E, una scelta che richiama la Mustang, uno dei modelli più iconici del brand automobilistico americano.

Anche se non sono stati diramati ulteriori particolari, nome e passate indiscrezioni hanno permesso di capire che questo SUV elettrico si caratterizzerà per offrire anche alte prestazioni. Un’auto elettrica che probabilmente punta a fare concorrenza alla Tesla Model X per dimensioni e prestazioni.

Un prodotto premium, quindi, che dovrebbe offrire, secondo alcune passate voci, un’autonomia di circa 500 Km, doppio motore elettrico e trazione integrale. Ovviamente i dati ufficiali saranno svelati solamente al momento del lancio ufficiale.

Il SUV Mustang Mach-E sarà basato su di una nuova piattaforma pensata espressamente per le auto elettriche. Un progetto, dunque, tutto nuovo e pensato al futuro. Chi ipotizza che la Mustang Mach-E sia progettata solamente per il mercato americano che apprezza molto i SUV muscolosi, si sbaglia. Questa auto elettrica sarà venduta anche in Europa ed in Italia.

Ford ha già fatto sapere che la Mustang Mach-E arriverà in Italia entro la fine del 2020. Sicuramente una bella notizia. Non rimane, quindi, che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i segreti di questo modello, prezzi compresi che, con buona probabilità, saranno allineati a quelli della categoria e quindi sicuramente non bassi. La Mustang Mach-E sarà preordinabile online, nel corso del prossimo anno.