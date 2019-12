Muore per salvare i suoi tre cani da un lago ghiacciato

Fonte immagine: Unsplash

Un uomo ha perso la vita nel tentativo di salvare i suoi tre cani da un lago ghiacciato: succede in California, nell'area a nord dello stato.

Un uomo statunitense ha purtroppo perso la vita nel tentativo di salvare i suoi tre adorati cani, caduti in un lago ghiacciaio. È quanto è accaduto pochi giorni fa a Meyers, nel nord della California, nei pressi del lago Baron. David Schmidt, il proprietario dei quadrupedi, aveva deciso di concedersi un’escursione all’aria aperta in compagnia dei suoi amici a quattro zampe.

L’uomo, di 39 anni d’età, si trovava con due dei suoi cani e un terzo esemplare appartenente a un amico: insieme, stavano passeggiando nei pressi del lago Baron. Improvvisamente uno dei cani – o forse più quadrupedi, stando alle ricostruzioni dello sceriffo della contea di El Dorado – è caduto nell’acqua ghiacciata e il proprietario si è immediatamente tuffato per un pronto recupero.

Mentre l’uomo si trovava in acqua, il dipartimento dello sceriffo e la squadra dei vigili del fuoco di Lake Valley hanno ricevuto una segnalazione per possibile annegamento. Giunte sul posto, le squadre di recupero hanno trovato due dei tre cani ancora in acqua, così come alcuni abiti a galla. Purtroppo, mentre tutti i quadrupedi sono stati correttamente tratti in salvo, per il proprietario non vi è stato nulla da fare: l’uomo sarebbe deceduto per ipotermia e il corpo è stato rinvenuto in un’altra zona del lago, forse trascinato dalle correnti.

Le autorità ne hanno approfittato per avvisare la popolazione di evitare escursioni in solitaria durante l’inverno, quando ghiaccio e neve potrebbero risultare fatali. È sempre necessario avere un partner e, in casi come questo, chiamare i soccorsi per il recupero di eventuali animali in difficoltà, senza intervenire direttamente.

Recatevi sempre con un partner, qualcuno che possa chiamare il 911 in caso di incidenti. Non cercate di tentare un salvataggio. Non cercate di recuperare uno dei vostri cani. Siamo sicuramente più preparati. Non entrate per nessun motivo in acqua da soli.

Fonte: People