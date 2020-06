Muffin light (dolci o salati): ricetta per un impasto leggero

Fonte immagine: Pixabay

I muffin sono perfetti da gustare in molte occasioni: come renderli più leggeri preparando impasti dolci o salati senza burro.

Parliamo di: Ricette light

Perfetti per la prima colazione, per uno snack veloce o per un aperitivo sfizioso se preparati nella variante salata, i muffin possono essere preparati in tanti modi diversi semplicemente variando la composizione dell’impasto. La ricetta di base di entrambe le tipologie vede la presenza di farina, uova e burro, tuttavia quest’ultimo ingrediente può essere sostituito per ottenere un impasto molto più leggero senza rinunciare alla morbidezza e al sapore.

Sia nella variante dolce sia in quella salata, al posto del burro è possibile utilizzare l’olio di semi, integrando anche con il latte o eventualmente con lo yogurt magro. Per limitare ancora di più le calorie e rendere i muffin più light, inoltre, basta usare la farina integrale al posto di quella bianca o, se si preferisce, utilizzarle entrambe in parti quasi uguali.

Impasto light dolce

L’impasto light per i muffin dolci, come anticipato sopra, prevede l’inserimento dello yogurt magro e dell’olio di semi. Precisamente, è necessario procurarsi:

un vasetto e mezzo di yogurt magro;

100 grammi di farina bianca;

80 grammi di farina integrale;

80 grammi di zucchero di canna;

10 grammi di olio di semi;

2 uova;

1 bustina di lievito per dolci.

Per prima cosa si utilizza una ciotola per sbattere energicamente lo zucchero con lo yogurt, aggiungendo poi la farina setacciata e il lievito. Si uniscono poi le uova, sempre amalgamando con cura cercando di evitare i grumi. Si aggiunge poi l’olio continuando a mescolare. A questo punto, se si desidera creare dei muffin al naturale, si predispongono degli appositi stampini usando una teglia ad hoc anche inserendo all’interno un pirottino. È necessario riempire ciascuno stampo non oltrepassando i due terzi del contenuto, permettendo così all’impasto di gonfiarsi in cottura senza sbordare. Il forno deve essere impostato a 180 gradi, per una ventina di minuti circa.

È possibile gustare i muffin semplicemente con una spolverata di zucchero a velo, oppure scegliere una variante a base di frutta in modo da non appesantire l’impasto. Solo per fare un esempio, i muffin alla mela si ottengono unendo all’impasto le mele tagliate a cubetti precedentemente bagnate con del succo di limone.

Impasto light salato

Anche per i muffin salati light è necessario rinunciare al burro, evitando anche di abbondare nell’aggiunta di ingredienti eccessivamente ricchi di grassi. Un’idea leggera e golosa, ad esempio, sono i muffin salati alle verdure. Per l’impasto occorrono:

2 uova;

150 grammi di farina;

40 grammi di formaggio grana grattugiato;

200 millilitri di latte;

60 grammi di olio di semi;

una bustina di lievito per impasti salati;

sale.

Per realizzare l’impasto salato è necessario dotarsi di due ciotole distinte. Nella prima si amalgamano gli ingredienti solidi, come farina, formaggio grana, lievito e sale. Nella seconda, invece, si mescolano uova, olio e latte. A questo punto, i liquidi vanno aggiunti al composto a base di farina, mescolando bene senza formare grumi. Una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, si può procedere con l’aggiunta delle verdure precedentemente cotte in padella o alla griglia e tagliate a piccoli pezzi. I muffin salati light si cuociono in forno a 180 gradi, per circa venti minuti.