Muesli senza zucchero: dosi e preparazione

Fonte immagine: Pixabay

Una colazione sana ed equilibrata contribuisce al benessero fisico di tutta la giornata: ecco una ricetta per un buon muesli senza zucchero.

Parliamo di: Dolci senza zucchero

Consumare muesli di prima mattina, grazie alle sue proprietà nutritive e alle fibre, contribuisce sicuramente ad acquisire un senso prolungato di sazietà, riducendo i picchi di zucchero nel sangue. Il muesli è una miscela di cereali, frutta fresca o secca, semi e noci, perfetta per la prima colazione perchè ricca di vitamine, sali minerali e fibre. In questo articolo vi proponiamo una ricetta per farlo in casa senza zuccheri: per chi vuole iniziare la giornata con la giusta dose di energia ma anche con il giusto apporto di grassi.

Ingredienti

Per preparare un buon muesli il primo passo da fare è cercare gli ingredienti giusti:

1 cucchiaio di fiocchi d’avena;

2 cucchiai di acqua fredda;

1 limone spremuto;

1 vasetto di yogurt vegetale;

200 grammi di mela grattugiata (inclusa buccia e semi);

1 cucchiaio di nocciole o di mandorle in polvere.

Il dosaggio è personale, l’importante è che gli ingredienti siano tutti naturali e non trattati. Per la frutta prediligete prodotti bio e se ne avete la possibilità scegliete piccole aziende del territorio.

Preparazione

Per quanto concerne la preparazione del muesli, vi basterà mettere a mollo il cucchiaio di avena nell’acqua fredda. Aggiungete il succo di limone e lo yogurt vegetale senza zucchero. Mescolate il tutto con la mela grattugiata e spolverate con la nocciola (o mandorla) in polvere. Per rendere il museli più saporito vi consigliamo di usare nocciola o mandorla tostata (possibilmente senza sale). Avrete di fronte una colazione sana e gustosa con prodotti naturali e sani. Potete accompagnare la scelta con un bicchiere di latte di cocco o una centrifuga fresca. D’estate sarà un momento irrinunciabile della vostra giornata. Se volete, poi, garantirvi un benessere prolungato nell’arco della giornata, alzatevi presto e prima di fare colazione fate un po’ di camminata o di yoga: il risultato è assicurato.

Proprietà Nutritive

Il muesli è la colazione adatta per chi vuole iniziare la giornata sano e nutrito. Grazie all’alto contenuto di fibre solubili e insolubili e la presenza di cereali integrali i muesli possono aiutare a regolare la digestione e l’intestino. I carboidrati del muesli integrale vengono assorbiti lentamente dall’organismo e forniscono gradualmente l’energia che servirà durante la giornata. I muesli composti anche da semi e frutta sono fonte di preziosi antiossidanti naturali. Non è tutto: la vitamina B aumenta le funzioni metaboliche migliorando il consumo di grassi. In particolare, i fiocchi d’avena sono una grande fonte di fibre solubili che aiutano ad eliminare il colesterolo e le tossine in eccesso del nostro organismo e offrono un alto contenuto di manganese, minerale utilissimo a mantenere la salute delle ossa. Contiene anche proteine, omega 3 e 6. L’aggiunta di latte o sostituiti del latte può inoltre fornire ulteriori proteine e calcio. Una colazione completa e sana al 100%. Naturalmente molto dipende anche dall’apporto di zuccheri (nella nostra ricetta del tutto assenti) e nella scelta di prediligere (quando possibile) un prodotto non tostato. L’azione della frutta contribuirà al benessere dell’organismo, ma sarebbe meglio evitare quella secca, troppo zuccherina. Ora che la ricetta è completa… la colazione è servita!