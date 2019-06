Mozziconi in spiaggia: Codacons annuncia querela ai prefetti

Un'iniziativa volta a sensibilizzare cittadini ed enti locali sui danni provocati dal fumo in spiaggia: sia per la salute, che per l'ambiente.

L’estate 2019 per il Codacons è nel segno della battaglia contro i mozziconi di sigaretta in spiaggia. Posta al centro delle sue iniziative per la bella stagione, ha portato la famosa associazione dei consumatori a un annuncio shock: una diffida ai prefetti di tutta Italia, al fine di rendere effettivo il divieto di fumo su tutti i litorali italiani. Se ciò non avverrà sarà pronto a denunciare i Comuni per concorso in inquinamento e in danneggiamento aggravato del patrimonio naturale.

Una presa di posizione che nasce dal fortissimo impatto che i mozziconi di sigaretta hanno sulle nostre spiagge. Secondo Ocean Conservancy, ONG che si occupa della pulizia dei nostri mari e spiagge da più di 30 anni in tutto il mondo, dal 1986 a oggi sono state raccolte più di 60 milioni di “cicche”, pari a un terzo dell’intero ammontare di rifiuti che inquinano i litorali di tutto il mondo.

Numeri ancora più significativi, se accostati alla presenza di arsenico, nicotina e metalli pesanti – tracce tipiche dei rifiuti da tabacco – in circa il 70% degli uccelli marini e nel 30% delle tartarughe marine. Una protesta che, secondo il Codacons, nasce da una situazione di stallo delle amministrazioni locali: