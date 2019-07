Mozziconi in spiaggia: al via campagna #SpiaggiaSenzaCicche

Fonte immagine: iStock

Contro l'inquinamento delle spiagge causato dai mozziconi di sigaretta al via la campagna social SpiaggeSenzaCicche di myblu e Alkemy.

I mozziconi di sigaretta inquinano le spiagge e il problema è più che mai al centro dell’attenzione mediatica. Gli inviti delle associazioni ambientaliste e i molti divieti scattati nei Comuni italiani hanno cercato di arginare il problema, con risultati più o meno confortanti. Un contributo puntano a darlo il produttore di sigarette elettroniche myblu e Alkemy, società specializzata nell’innovazione del modello di business di grandi e medie aziende, con la campagna social #SpiaggiaSenzaCicche.

Un progetto lanciato sugli account Instagram e Facebook di myblu e che è stato anticipato nei giorni scorsi da un video, intitolato “Cicche Cicche” e realizzato in pieno stile “reggaeton” per avvicinarlo al sound dei tormentoni estivi. Non solo video e musica, ma una vera e propria “call to action” risolta ai bagnanti: a questi ultimi viene chiesto di documentare via social il proprio contributo per quanto riguarda la raccolta di mozziconi di sigaretta in spiaggia. Ha affermato Andrea Leone, Head of NGP South East Europe per Imperial Brands, società che distribuisce in Italia myblu:

I divieti purtroppo non sempre sono risultati essere sufficienti per convincere le persone a non disperdere i mozziconi nell’ambiente. Per questo motivo abbiamo deciso di scendere in campo per dare il nostro contributo per mantenere le coste e le spiagge italiane pulite, lanciando un messaggio semplice e diretto, che faccia riflettere, ma anche sorridere.

