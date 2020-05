Morto per l’ambiente a 21 anni, ucciso in Messico Eugui Roy

Assassinato in Messico il giovane biologo e difensore dell'ambiente Eugui Roy, associazioni e mondo ambientalista chiedono giustizia.

È stato ucciso in Messico il 7 maggio il giovane Eugui Roy. Un difensore dell’ambiente di appena 21 anni, che oltre a far parte del gruppo dei “Biologgers Divulgacion de las Ciencias” collaborava con gruppi di ricercatori universitari. Il 21enne studiava Biologia all’Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca ed era un ambientalista impegnato nella difesa del patrimonio naturalistico messicano, oltre a essere un grande appassionato di rettili e anfibi.

L’assassinio sarebbe avvenuto, hanno riferito i familiari al giornale Jornada, presso il ranch Magnolia nella zona delle piantagioni di caffè di Tierra Blanca (San Agustín Loxicha) dove Eugui stava trascorrendo la quarantena. Il giovane difensore dell’ambiente è stato ricordato dal Colectivo Los Tlacuas:

Oggi la biologia è in lutto. Noi alziamo la voce uniti per rendere un piccolo omaggio al nostro amico Eugui, che ha perso la vita per mano di persone senza scrupoli; maledetti tutti quelli che tolgono la vita a una persona innocente e valida per aver difeso ciò che molti di noi non osano “nostra madre natura”.