Monopattini, i migliori modelli per adulti

Monopattini per adulti, ecco i modelli migliori con caratteristiche principali e un elenco di pro e contro.

I monopattini sono tra i mezzi più di tendenza tra quelli relativi alla mobilità sostenibile. Stanno acquisendo una sempre maggiore popolarità grazie anche alle loro varianti elettriche, veri e propri esempi di micromobilità a portata di città. Anche nelle tradizionali versioni “a spinta” possono rivelarsi ottimi acquisti, permettendo di spostarsi a zero emissioni e di fare anche una certa dose di attività fisica.

Diversi sono i modelli di monopattini presenti sul mercato, tutti all’insegna della praticità e della mobilità sostenibile. Diverse sono però le caratteristiche, che in alcuni casi meglio si adattano all’utilizzo da parte degli adulti piuttosto che di bambini o ragazzi. Ecco quali sono quelli più indicati per l’utilizzo da parte dei “grandi”.

Monopattini elettrichi: prezzi e autonomia

Hudora BigWheel

Il monopattino Hudora Big Wheel è realizzato con telaio in alluminio di alta qualità, in grado di sopportare un carico massimo pari a 120 chilogrammi. Il mezzo è inoltre dotato di catarifrangenti, per garantire una maggiore sicurezza, e di un freno a frizione posizionato nella parte posteriore.

Sulla ruota anteriore è montato un sistema di assorbimento anti-shock, mentre la pedana è lunga 58 cm e larga 15. I colori disponibili sono due, nero/turchese e nero/verde. Il prezzo di listino è di 129 euro.

Pro: Perfetto per piccoli spostamenti, rapporto qualità/prezzo, ruote, pedana.

Contro: Non adatto ad alcuni terreni, vibrazioni.

Apollo City-Scooter

Apollo City-Scooter è un monopattino pieghevole ad altezza regolabile, rendendolo un mezzo particolarmente adatto al trasporto su autobus, treno e tram. Monta ruote XXL (High Rebound da 200 mm) per un’alternativa reale alla bicicletta. Il peso massimo tollerato è di 100 chilogrammi, l’altezza dell’utilizzatore può essere compresa tra 120 e 190 centimetri.

La pedana è dotata di “griptape” antiscivolo, maniglie imbottite, freno ad attrito posteriore e cavalletto. Il prezzo di riferimento per questo monopattino è di 70 euro.

Pro: Design, ruote, leggero.

Contro: Materiali, sistema apertura/chiusura, meccanica.

Kinetic Cityroller

Cityroller di Kinetic Sports monta ruote XXL High Rebound da 205 millimetri. È composto da un telaio in alluminio di alta qualità per le parti manubrio, forcella anteriore, pedana, mentre forcella, tubo e freno sono realizzati in acciaio. A questo corrispondono peso e dimensioni contenuti.

La pedana è antiscivolo, mentre il manubrio è regolabile in altezza (3 posizioni), il freno a trazione è posteriore. Dispone anche di cavalletto, mentre il carico massimo è di 75 chilogrammi. Il prezzo di riferimento per il monopattino Cityroller è di 45 euro.

Pro: Telaio, ruote, pedana antiscivolo.

Contro: Carico massimo.

ISO Trade

Il monopattino ISO-Trade è un mezzo pieghevole, pratico da trasportare, anche sui mezzi pubblici, quando ripiegato. La pedana è comoda, con uno spazio di 31 centimetri di lunghezza per un sostegno più stabile e un migliore posizionamento dei piedi.

Le ruote sono da 20 centimetri e offrono una buona aderenza, mentre sulla parte posteriore è presente un parafango che può essere utilizzato anche come freno. Il prezzo di listino corrisponde a circa 39 euro.

Pro: Prezzo, ruote, pedana.

Contro: Carico massimo.

Scelta della redazione

Kinetic Cityroller è il monopattino scelto della redazione. Merito soprattutto del telaio robusto e della pedana antiscivolo, che lo rendono un mezzo adatto anche ai meno esperti. Unico neo il carico massimo indicato, che lo rende non adatto agli utilizzatori di peso superiore ai 75 chilogrammi.

Consigli utili

I monopattini sono mezzi non inquinanti molto adatti agli spostamenti in città o per una giornata di divertimento all’aria aperto. Da non dimenticare tuttavia di prestare attenzione al momento dell’acquisto in quanto altezza e peso dell’utilizzatore possono essere discriminanti di rilievo nella scelta del modello più adatto.