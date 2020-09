Monopattini elettrici, Segway-Ninebot lanciano E25E ed E45E

Segway-Ninebot presentano due nuovi modelli di monopattini elettrici, l'E25E e l'E45E, con autonomia fino a 45 chilometri.

Monopattini elettrici sempre più al centro dell’attenzione. Il crescente successo sulle strade italiane rispecchia un “appeal” ampiamente diffuso anche in altri Paesi, dimostrato anche dall’arrivo di nuovi modelli sul mercato. Tra i nuovi lanci anche E25E ed E45E, appena presentati da Segway–Ninebot.

Il binomio Segway-Ninebot presenta due modelli votati alla tecnologia, con diverse modalità di guida e attenzione all’autonomia. Spazio alla mobilità sostenibile, ma anche alla sicurezza. Tre i freni: un primo elettrico e rigenerativo situato nella parte anteriore; due, uno magnetico e uno meccanico, nella zona posteriore.

Monopattini elettrici, due nuovi modelli Segway-Ninebot

Monopattini elettrici: E25E, caratteristiche e prezzo

Il primo tra i due monopattini elettrici presentati da Segway-Ninebot è il modello E25E. Evoluzione dell’ES2, è spinto da un motore integrato (anteriore) da 300W. La velocità massima raggiungibile è di 25 km/h, con una potenza sufficiente per affrontare pendenze anche del 15%.

Sul fronte batteria, il binomio ha inserito una 215 Wh – 5960 mAh. Una ricarica completa richiede 4 ore, mentre l’autonomia di base del veicolo è di 25 km. Abbiamo parlato di “autonomia di base” perché è a disposizione, in via opzionale, una batteria aggiuntiva. Grazie a questo secondo accumulatore la percorrenza massima arriva a 45 km.

Tre le modalità di guida selezionabili, che influiranno sia sul fronte autonomia che su quello delle prestazioni. Sono selezionabili le modalità Eco, Normale e Sport, variabili da un risparmio energetico più marcato fino al massimo divertimento (e minore autonomia).

Gli pneumatici sono dei Flat Free (a doppia densità) da 9 pollici. In dotazione anche luci a LED e catarifrangenti integrati, certificati EMARK, un display digitale per controllare autonomia residua e velocità. Di serie anche luci ambientali personalizzabili, poste sotto pedana.

Il peso è di 14,3 kg, mentre la capacità di carico massima è di 100 kg. Le dimensioni sono di 116x42x117 centimetri (aperto) e di 119x42x36 cm. Dispone di certificazione IPX4 e può essere gestito anche tramite app. Il prezzo di listino indicato è di 549 euro.

E45E, caratteristiche e prezzo

Molte delle caratteristiche descritte in merito all’E25E si rivelano effettive anche per il modello avanzato, l’E45E. Vi sono tre differenze in particolare tra i due veicoli, a cominciare dalla batteria aggiuntiva.

Nel modello E45E la batteria aggiuntiva è di serie, quindi l’autonomia dichiarata da Segway-Ninebot è di 45 km. Altra differenza il peso, che per effetto del secondo accumulatore sale a 15 chilogrammi. Ultimo aspetto a variare è di conseguenza il prezzo, che sale a 729 euro.