Monopattini elettrici: Micro porta in Italia Merlin

Fonte immagine: Micro

Micro Merlin è il monopattino elettrico con cruise control, pensato per i brevi spostamenti in città.

Con un evento tenutosi presso il palazzo della Regione Lombardia, a Milano, Micro – azienda svizzera leader di mercato per la mobilità urbana – ha annunciato la disponibilità per il nostro paese del suo più recente monopattino elettrico, Micro Merlin. Progettato per i brevi spostamenti in città, Micro Merlin ha un’autonomia di 25Km ed una batteria agli ioni di litio che si ricarica in sole 3 ore, è veramente semplice da guidare ed è alla portata di tutti. Le ruote sono di dimensioni superiori rispetto alla media della categoria, per una maggiore stabilità, e il manubrio è regolabile per l’altezza di qualsiasi conducente.

Micro Merlin ha tre diverse modalità di guida: standard per ottimizzare velocità ed autonomia, sport per percorsi più in salita, ed eco per massimizzare l’autonomia; troviamo poi un sistema di cruise control per mantenere costante la velocità finché non si preme il freno. Sono presenti inoltre pneumatici privi di camera d’aria ed antiforatura, e luci di posizione sia davanti che dietro che si accendono automaticamente quando la luminosità scende al di sotto della soglia.

Monopattino Micro

Presente anche un sistema che permette di ricaricare la batteria ogni volta che si utilizza il freno anteriore, mentre per una frenata improvvisa si può ricorrere anche al freno a ruota posteriore raggiungibile con il piede sinistro.

Il display sul manubrio mostra la velocità, il livello di carica della batteria, il programma di guida selezionato e la temperatura ambientale. Dal pulsante posizionato sul lato destro è possibile modificare il programma di guida e la velocità, che comunque non può superare i 25Km/h.

Arrivati a destinazione si può ripiegare il monopattino e trasportarlo a mano, ma non per percorsi a piedi troppo lunghi dal momento che il peso è di ben 11Kg.

Micro Merlin sarà disponibile nelle prossime settimane presso i negozi Città del Sole e presso selezionati negozi del nord Italia, al prezzo consigliato di €799.