Monopattini elettrici: i modelli in offerta per Amazon Prime Day

Fonte immagine: iStock

Oggi al via Amazon Prime Day 2019, ecco alcune delle offerte riservate ai monopattini elettrici.

Parliamo di: Monopattini elettrici

Sono scattate stamattina le prime offerte di Amazon Prime Day. Molte sono le categorie coinvolte dagli extra sconti lanciati dal colosso dell’e-commerce, che tra il 15 e il 16 luglio permetteranno agli utenti Prime di acquistare a prezzi vantaggiosi i propri “oggetti dei desideri”. Varie le possibilità incluse nel Prime Day, incluse quelle che permettono di portare a casa alcuni mezzi associati allo sport/tempo libero e alla mobilità sostenibile: disponibili tra gli altri anche monopattini elettrici a prezzi superscontati.

Prime Day e abbonamento Amazon Prime

Amazon Prime Day rappresenta un evento unico per gli utenti Prime durante il quale vengono messe a loro disposizione, e di chi si iscriverà al programma, offerte molto vantaggiose. Si tratta di sconti extra con durata variabile: in alcuni casi si tratta di offerte della durata di 48 ore, mentre in altri si tratterà di opportunità disponibili soltanto un giorno (il 15 o il 16); presenti anche delle “offerte lampo”, con scadenza ravvicinata.

Chi vuole partecipare al Prime Day e fare suo uno dei prodotti scontati per l’occasione dovrà risultare iscritto al programma Amazon Prime, che offre diversi vantaggi tutto l’anno: dalla piattaforma streaming Amazon Prime Video fino a Prime Music, per l’ascolto di musica, fino a Prime Reading (con i suoi ebook). Per ottenere il via libera per l’acquisto “Prime” basterà seguire alcune semplici indicazioni per l’iscrizione ad Amazon Prime.

Monopattini elettrici, le offerte Prime Day

I monopattini elettrici sono tra i mezzi più apprezzati per quanto riguarda la nuova micromobilità. Utili sia per divertimento che per spostamenti sostenibili, questi veicoli sono al centro di interessanti offerte per quanto riguarda Amazon Prime Day. Ecco alcune delle più interessanti: