Monopattini elettrici e taxi in un’app, FREE NOW integra Hive

Novità in arrivo a Torino per la mobilità urbana: l'app FREE NOW integra il servizio Hive per la condivisione dei monopattini elettrici.

FREE NOW integra Torino Hive all’interno della sua selezione di trasporti per la mobilità urbana. Il servizio di condivisione dei monopattini elettrici va ad aggiungersi agli altri servizi per gli spostamenti in città presenti sulla app. Da oggi i mezzi Hive potranno essere rintracciati e noleggiati anche attraverso l’applicazione di FREE NOW, come alternativa al taxi.

Sbarcato a Torino i primi di gennaio, il servizio Hive è già presente in altri 5 Paesi UE. Per procedere al noleggio dei monopattini elettrici con FREE NOW basterà accedere all’app con il proprio utente FREE NOW, selezionare l’icona del monopattino nella schermata “home” e verrà attivata la ricerca del mezzo più vicino.

Per sbloccarlo sarà sufficiente toccare l’icona del mezzo sulla mappa e procedere alla scansione del QR Code presente sul monopattino (in alternativa potranno essere digitate le 6 cifre presenti). Il costo sarà di 1 euro per lo sblocco e di 0,15 euro al minuto per l’utilizzo. Ha sottolineato Barbara Covili, General Manager FREE NOW Italia:

Siamo molto contenti dell’integrazione dei monopattini elettrici di Hive nella nostra App. Siamo convinti che la micromobilità elettrica rappresenti un complemento perfetto al nostro business, che in Italia è concentrato sul servizio taxi, in quanto è una soluzione ideale per chi deve compiere brevi tragitti di circa uno o due chilometri. Aggiungendo Hive ai servizi offerti dalla nostra App forniamo un ulteriore servizio ai nostri utenti che tramite un unico strumento potranno scegliere come meglio spostarsi in città in modo flessibile ed intermodale. L’integrazione annunciata oggi rappresenta, dunque, un ulteriore passo per rafforzare la nostra posizione di piattaforma per la mobilità leader d’Europa.

Ha aggiunto Xavier Fite Camarena, COO Hive: