Monopattini elettrici, a Milano 750 nuovi mezzi condivisi

Fonte immagine: Voi Technology

Arrivano a Milano altri 750 monopattini elettrici, a lanciare il nuovo servizio meneghino l'azienda svedese Voi Technology.

Altri 750 monopattini elettrici a noleggio incrementano il numero di veicoli ecologici disponibili a Milano. A lanciare il nuovo servizio è la Voi Technology, azienda svedese che punta ad affermarsi anche nel capoluogo meneghino. Già presente in 45 città europee, la società ha ricevuto ora l’autorizzazione anche da Palazzo Marino.

I monopattini elettrici saranno disponibili 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. L’iscrizione al servizio è possibile attraverso il sito voiscooters.com. Il limite massimo di velocità dei mezzi è di 25 km/h, come richiesto dalla giunta milanese. Ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici del Comune di Milano:

Diamo il benvenuto a questa nuova flotta di monopattini che si aggiunge al parco di veicoli in sharing che mettiamo a disposizione dei cittadini. Mezzi utilissimi per gli spostamenti brevi, i monopattini sono agili, sostenibili e integrati alla rete di trasporto pubblico, ma da usare sempre con prudenza e attenzione perché non rispettare le regole della strada può essere pericoloso per sé stessi e per gli altri.

Noleggio a Milano, tariffe e offerte

Lo sblocco del monopattino elettrico costerà 1 euro, mentre la tariffa sarà di 19 centesimi al minuto per il tempo di utilizzo. Durante il primo mese di lancio del servizio saranno attive alcune offerte, come la possibilità di sbloccare gratuitamente il veicolo. Disponibili anche due tipi di abbonamento: pass illimitato 24 ore al costo di 9,99 euro; pass illimitato mensile 39 euro. Previsto anche un bonus di 5 euro per tutti i nuovi clienti, oltre a sconti legati alla durata del noleggio.

Monopattini elettrici, Voi Technology lancia evento per la sicurezza

Verso la fine di settembre Voi Technology ha programmato un evento a Milano dedicato alla sicurezza stradale. Verranno distribuiti caschi protettivi e svolti piccoli training gratuiti per insegnare a utilizzare i mezzi. Durante i corsi verranno spiegate anche le regole relative al parcheggio dei monopattini elettrici.