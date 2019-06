Monociclo elettrico: prezzi, modelli e velocità

Acquistare un monociclo elettrico può rappresentare una spesa importante, ecco quali sono i modelli, le velocità raggiungibili e i relativi prezzi.

Il monociclo elettrico è uno dei mezzi che compongono la cosiddetta micromobilità. Sono dispositivi alimentati a batteria che possono essere condotti sia su spazi confinati che su strada, purché rispettino i criteri stabiliti dalle recenti modifiche al Codice della Strada. Contrariamente ai monopattini richiedono una maggiore praticità e dimestichezza.

Chi vuole procedere all’acquisto di un monociclo elettrico deve tenere a mente diversi aspetti, dal carico massimo fino alla velocità. Si tratta di mezzi prettamente urbani, tipici della mobilità sostenibile, ma in alcuni casi una buona autonomia può comunque risultare utile. Di seguito elencati i principali monocicli con relativi prezzi e velocità massima garantita.

Ninebot

Il monociclo Ninebot ha un peso complessivo di 11,4 chilogrammi ed è dotato di protezione IP54. L’alimentazione è garantita da batterie al litio e può raggiungere una velocità massima di 24 chilometri orari. La ricarica completa è possibile in circa 3 ore.

Il mezzo è autobilanciato e monta un motore da 800W. La guida risulta facilitata dalla presenza di sensori di precisione che aiutano a controllarne il movimento. È dotato di antifurto e i dati del veicolo possono essere verificati attraverso una app. Il prezzo di listino è di 799 euro.

Pro: Facile da utilizzare, batteria.

Contro: Trasporto, peso.

Inmotion V8

Il monociclo Inmotion V8 presenta una ruota del diametro di 16″ e può viaggiare a una velocità massima di 30 chilometri all’ora. La batteria è al litio da 72V – 6,2Ah e consente di percorrere fino a 40 chilometri di distanza prima di dover ricaricare il mezzo.

Una ricarica completa richiede 4 ore e 30 minuti. Dispone inoltre di una maniglia telescopica per il trasporto in modalità trolley quando non utilizzato. Il prezzo di riferimento per questo monociclo è di 974 euro. Può trasportare un peso massimo di 120 chilogrammi.

Pro: Velocità, autonomia.

Contro: Prezzo, tempo di ricarica.

Abyx MS35

Il monociclo Abyx MS35 è in grado di viaggiare a una velocità di 15 chilometri all’ora, a fronte di un’autonomia dichiarata di 12 km offerta da una batteria LG 18650 4,4 Ah ricaricabile in 3 ore. Presenta luci LED integrate e un cruscotto digitale, il telaio è in fibra di carbonio.

La potenza del motore elettrico è di 350W, mentre la capacità di carico massima è di 90 chilogrammi. Il peso del mezzo è di 10,5 kg. È trasportabile attraverso un’apposita maniglia. Il prezzo di listino intorno ai 254 euro.

Pro: Prezzo, peso.

Contro: Trasporto, velocità, autonomia.

Fastwheel

Il monociclo elettrico Fastwheel è in grado di muoversi a una velocità massima di 18 chilometri orari, circa 12 miglia all’ora. La sua autonomia è di 9 chilometri, garantita da una batteria Samsung a celle da 132 Ah. Il peso indicato dal costruttore è di 8,8 chilogrammi.

Il modello in questione può usufruire di connessione mobile Bluetooth che mostra la velocità attuale e la durata stimata della batteria. È disponibile un’applicazione per Android e per iOS. Il prezzo di listino è pari a 351 euro.

Pro: Prezzo, peso.

Contro: Autonomia, velocità.

Momo Paris 14

Il monociclo elettrico Momo design Paris 14 è spinto da un motore con potenza da 350W e può viaggiare a una velocità massima di 18 chilometri orari. Le ruote sono da 14″ e la batteria è al litio (67,2V – 2200 mAh). L’autonomia dichiarata per questo mezzo è di 20 chilometri.

Il carico massimo indicato per questo monociclo elettrico è di 120 chilogrammi, portata minima 35 kg. Il peso del peso è di 10 chilogrammi. È dotato inoltre di luce LED frontale, di luce di posizione posteriore e di pedane ripiegabili. Il prezzo di riferimento è di circa 324 euro.

Pro: Design, stabilità.

Contro: Alimentatore, luci, motore.

Scelta della redazione

La scelta della redazione ricade in questo caso sul modello Ninebot, che garantisce una buona autonomia a fronte di una relativa facilità di utilizzo. Utile anche la possibilità di interfacciarsi con il mezzo attraverso una app dedicata.

Consigli utili

Si consiglia in caso di utilizzo di un monociclo elettrico di dotarsi di tutti i dispositivi di sicurezza disponibili, soprattutto se non si è mai provato prima un mezzo simile. L’apprendimento può risultare difficoltoso e per chi non è esperto può risultare utile un acquisto “entry level”, rinviando l’acquisto di un modello più costoso a quando si avrà acquisito le necessarie abilità di guida.