Molti genitori preferiscono gli animali ai figli: la survey

Fonte immagine: Pexels

Molti genitori preferiscono cani e gatti ai loro stessi figli: è quanto dimostra una survey condotta negli Stati Uniti, ecco i risultati.

Molti genitori preferiscono gli animali domestici ai loro figli. È questa la singolare evidenza emersa da un recente sondaggio condotto negli Stati Uniti, relativo al rapporto tra i genitori, i figli e gli amici cani e gatti. Quando chiamati a scegliere quale sia il figlio prediletto, mamme e papà sembrano essere orientati al membro della famiglia a quattro zampe.

La survey è stata condotta da OnePoll, per conto della società di prodotti per animali “I and Love and You”, per comprendere meglio il rapporto e la gestione degli animali domestici all’interno delle famiglie. A sorpresa, dalle domande del questionario – condotto su un campione rappresentativo di 2.000 proprietari di cani e gatti – è emerso come il 34% dei genitori sia pronto a indicare nel cane e nel gatto il membro della famiglia prediletto, affermando di preferirlo addirittura ai figli.

Singolarità a parte, il sondaggio dimostra come sempre più persone considerino gli animali come membri effetti delle famiglie – il 78% di tutti gli intervistati – mentre il 67% indica nel quadrupede come il proprio miglior amico. Ancora, il 54% ritiene che il cane o il gatto siano in grado di comprendere i loro proprietari meglio di chiunque altro. Tra gli altri elementi curiosi emersi dai questionari, il 42% degli intervistati organizza feste di compleanno per l’amico a quattro zampe, mentre il 41% risparmia sull’alimentazione umana per garantire all’animale il massimo della qualità nella dieta.

Tra le ragioni indicate per un rapporto tanto forte, talmente profondo da superare quello con un figlio, la possibilità di ricevere dall’amico a quattro zampe amore incondizionato, fedeltà e presenza continua. Ancora, cani e gatti sono visti come irrinunciabili alleati per trovare la calma, combattere lo stress, esprimere le proprie preoccupazioni e allentare le tensioni.

Fonte: People