Disporre di cellule cancerose insieme a cellule non tumorali provenienti dallo stesso paziente è piuttosto unico. Quando abbiamo testato come queste reagissero alla SVC112 e all’HHT abbiamo visto che il farmaco già in uso [HHT, n.d.r.] ha ucciso sia cellule sane che malate, mentre la molecola SVC112 possiede selettività – ha influenzato le cellule tumorali, ma non quelle sane – così teoricamente l’effetto sui tessuti normali dovrebbe risultare minore.

